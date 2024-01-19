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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

امام جمعه پارس آباد:

صداقت مهمترین ویژگی نامزدهای انتخاباتی باشد

صداقت مهمترین ویژگی نامزدهای انتخاباتی باشد

پارس آباد - امام جمعه شهرستان پارس آباد گفت: صداقت، مردمی بودن و دلسوز برای مردم از ویژگی های نامزدهای انتخاباتی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: تدین، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، صداقت، مردمی بودن و دلسوز برای مردم از مهمترین ویژگی نامزدهای انتخاباتی باشد.

وی با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای جهاد فی سبیل الله است، گفت: انتخابات یک وظیفه ملی و دینی بوده و باید به مظهر قدرت ملی تبدیل شود و مشارکت مردم در این انتخابات باید حداکثری با رقابت سالم و انتخاب درست و با امنیت سالم برگزار شود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری انتخابات مظهر قدرت ملی است، عنوان کرد: مشارکت حداکثری، امنیت، سلامت و رقابت سالم انتخابات از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام باقری بنابی با تاکید بر اینکه ماه رجب، بهترین و با حرمت‌ترین ایام است، به اجرای مراسم اعتکاف در این ماه اشاره کرد و گفت: بیشترین رحمت الهی در این ماه سرازیر می‌شود و اعتکاف مسیر تربیت الهی را برای مومن هموار می‌کند.

حجت الاسلام باقری بنابی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.

کد مطلب 5998667

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