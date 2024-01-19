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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

امام جمعه سنندج:

کشتارمسلمانان غزه خلاف دیدگاه بشریت است/لزوم توجه به مطالبات مردم

کشتارمسلمانان غزه خلاف دیدگاه بشریت است/لزوم توجه به مطالبات مردم

سنندج- امام جمعه سنندج جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم کرد و گفت: کشت و کشتار، فساد و خون ریختن مسلمانان بی‌گناه در غزه توسط رژیم صهیونیستی خلاف دیدگاه بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم و اظهار کرد: دشمنان این روزها در حالی به کشت و کشتار، فساد و خون ریختن مسلمانان بی‌گناه در غزه روی آورده‌اند که این کارها جزو برنامه‌های آنان و برخلاف دیدگاه بشریت است که جهان اسلام باید این اقدامات وحشیانه را محکوم کنند.

وی افزود: چند روز گذشته ۹۵۰ نفر از ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور دیدار کردند و معظم له در این دیدار حل مشکلات مردم را مورد تاکید قرار دادند و خواستار گوش دادن به مشکلات مردم و توجه به آنها شدند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مطالبات مردم بیان کرد: باید مسؤولان در نمازجمعه شرکت کنند و مشکلات و دغدغه‌های مردم را بشنوند و رفع مشکلات مردم را اولویت کار خود بدانند.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: مساجد و مصلی و کمک به ساخت و مرمت مساجد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیاز است مردم برای نگه داشت مساجد و احیای آن همت کنند.

ماموستا رستمی همچنین به قدمت و جایگاه مسجد جامع سنندج پرداخت و تصریح کرد: این مسجد جایگاه پرورش بزرگان زیادی بوده و احیای آن باید مورد توجه باشد.

وی همچنین توسعه همه جانبه کشور را مستلزم توجه به برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانست و گفت: در صورت تربیت نسل پویا و فرهیخته شاهد توسعه جامعه خواهیم بود اما باید همه افراد در توسعه و تقویت برنامه‌های تعلیم و تربیت همکاری و مشارکت کنند.

کد مطلب 5998676

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