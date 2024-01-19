کشتارمسلمانان غزه خلاف دیدگاه بشریت است/لزوم توجه به مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم و اظهار کرد: دشمنان این روزها در حالی به کشت و کشتار، فساد و خون ریختن مسلمانان بی‌گناه در غزه روی آورده‌اند که این کارها جزو برنامه‌های آنان و برخلاف دیدگاه بشریت است که جهان اسلام باید این اقدامات وحشیانه را محکوم کنند.

وی افزود: چند روز گذشته ۹۵۰ نفر از ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور دیدار کردند و معظم له در این دیدار حل مشکلات مردم را مورد تاکید قرار دادند و خواستار گوش دادن به مشکلات مردم و توجه به آنها شدند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مطالبات مردم بیان کرد: باید مسؤولان در نمازجمعه شرکت کنند و مشکلات و دغدغه‌های مردم را بشنوند و رفع مشکلات مردم را اولویت کار خود بدانند.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: مساجد و مصلی و کمک به ساخت و مرمت مساجد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیاز است مردم برای نگه داشت مساجد و احیای آن همت کنند.

ماموستا رستمی همچنین به قدمت و جایگاه مسجد جامع سنندج پرداخت و تصریح کرد: این مسجد جایگاه پرورش بزرگان زیادی بوده و احیای آن باید مورد توجه باشد.

وی همچنین توسعه همه جانبه کشور را مستلزم توجه به برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانست و گفت: در صورت تربیت نسل پویا و فرهیخته شاهد توسعه جامعه خواهیم بود اما باید همه افراد در توسعه و تقویت برنامه‌های تعلیم و تربیت همکاری و مشارکت کنند.