به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اردنیهای ساکن پایتخت این کشور امروز در برابر سفارت آمریکا در امان تجمع کردند.
این تجمع و راهپیمایی در حمایت از ساکنان مظلوم نوار غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه برگزار شد.
شبکه المیادین به برگزاری راهپیمایی مردم ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین نیز اشاره کرد.
مردم یمن نیز امروز جمعه با برگزاری راهپیمایی گسترده بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین نشان دادند.
در بیانیه صادره در جریان راهپیماییهای یمنیها در استان صعده واقع در شمال یمن تاکید شد که حملههای آمریکا و انگلیس علیه یمن نمیتواند مانع حمایت ملت این کشور از فلسطینیها شود.
در ادامه این بیانیهها با عنوان «در حمایت از فلسطین ثابت قدم هستیم.... آمریکا منبع اصلی تروریسم است» آمده است: موضع یمن در حمایت از فلسطین و به کارگیری تمام امکانات خود در این مسیر ثابت است.
یمنیها در این راهپیماییهای گسترده از عملیات نظامی نیروهای مسلح کشورشان در هدف قرار دادن کشتیهای صهیونیستی- آمریکایی و ممانعت از حرکت کشتیها به مقصد اراضی اشغالی حمایت کردند.
