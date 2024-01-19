حمید قویدل در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق گزارش دریافتی از عوامل آتش نشانی مبنی وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و روستاهای زرگر و باباش کندی شهرستان بیله سوار بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۲۳ نفر حادثه دیده وجود داشت، گفت: عوامل جمعیت هلال احمر به همه این افراد امدادرسانی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: یک تیم سیلاب متشکل از ۳ نفر با بکارگیری یک دستگاه خودروی کمک دار به یاری هموطنان گرفتار شده در سیل و آبگرفتگی شتافتند.
قویدل عنوان کرد: در این عملیات نجاتگران با یک دستگاه موتور پمپ اقدام به تخلیه آب ۵ باب منزل مسکونی کرده اند.
وی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای امدادرسانی به حوادث احتمالی در آمادگی کامل به سر میبرد و هموطنان میتوانند در حوادث با شماره ندای امداد ۱۱۲ تماس بگیرند.
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