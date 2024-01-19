به گزارش خبرگزاری مهر، کلام الله صفری پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: هفته شوراهای آموزش و پرورش فرصت مناسب برای تبیین جایگاه این نهاد مؤثر و راهگشا در مسیر تعلیم و تربیت صحیح و کارساز است.

وی بیان کرد: در دولت مردمی جلب مشارکت آحاد مردم در گره گشایی از مشکلات و دغدغه‌های نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته تا خروجی شایسته ای را در این بخش شاهد باشیم.

وی افزود: ما به تنهایی قادر نیستم تا همه مأموریت‌های حوزه تعلیم و تربیت را به سرانجام برسانیم و شایسته است همه با احساس مسئولیت و تعلق خاطر در این عرصه حاضر باشند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اردبیل ادامه داد: در سند تحول نیز بر این مشارکت و همراهی تاکید شده تا ما بتوانیم در مسیر ارتقا کیفی و جبران افت تحصیلی گام‌های عملی را برداریم.

صفری ضرورت فعال سازی همه شوراهای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان را ضروری دانست و گفت: جلسات شورا باید به کانون همگرایی و همسویی آحاد مردم برای کمک به نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود تا به تدریج کاستی‌ها در این بخش مرتفع شود.

صفری از برنامه‌ریزی برای جبران کاستی‌ها و افت تحصیلی دانش آموزان استان خبر داد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی معلمان، اطلاع‌رسانی ماهانه از وضعیت تحصیلی دانش آموزان، برگزاری نشست با اولیا در مدارس، تقویت مدارس دولتی و آسان سازی مسیر ثبت‌نام دانش‌آموزان، اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی دانمش آموزان و انتخاب صحیح مدیران مدارس از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار امیدواری کرد تا تحصیل دانش آموزان استان در هنرستان‌ها از ۳۷ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.