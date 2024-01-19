«هاوایی» توقیف نشد/ اصلاحاتی جزیی اعمال و اکران ادامه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سینمایی «هاوایی» در گفت‌وگویی با برنامه «بسته پیشنهادی» درباره وضعیت این فیلم و اینکه اکران است یا توقیف در توضیحاتی بیان کرد: این فیلم در اکران با اقبال خوبی هم مواجه شد اما برای برخی شایعات از برخی گله دارم و پیگیری می‌کنم. ولی درباره فیلم بگویم که روند آن خیلی مثبت است. فیلم را به هیچ وجه پایین نیاوردند چون برخی گفتند «هاوایی» پایین کشیده شده است تا اصلاح شود اما اینگونه نبود.

شایسته اضافه کرد: از آقایان محمد خزاعی، روح الله سهرابی و حبیب ایل بیگی مسؤولان سینمایی ممنونم که پای فیلم ایستادند، اصلاحاتی دادند که انجام شد و دوباره فیلم را اکران کردیم.

وی درباره کم و کیف اصلاحات فیلم عنوان کرد: اصلاحات وارد شده به فیلم خیلی جزیی بود که بلافاصله هم در سراسر ایران انجام شد و اکران ادامه پیدا کرد. در واقع فیلم از دور اکران خارج نشد.

شایسته تصریح کرد: فیلم محصول سال ۹۸ است و امسال اکران شد، اصلاحات هم چند کلمه بود که هیچ گونه تاثیری بر ساختار فیلم نداشت.

این تهیه کننده اظهار کرد: مسؤولان سینمایی کمک کردند و فیلم اکران شد وگرنه هنوز هم بعد از این چند سال منتظر می‌ماند. داستان فیلم درباره خروج از کشور است که به طنز کشیده شده است و بسیار هم آموزنده است.

برنامه «بسته پیشنهادی» با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی الهه بهبودی پنجشنبه و جمعه شب‌ها ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

*رحیم کاویانی