مشارکت حداکثری در انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه امروز در اردستان اظهار کرد: انسان طبق کلام امام علی (ع) از چهار راه عفت و خویشتن‌داری، ادب، جود و عقل می‌توانند به یک فرد باعظمت تبدیل شده و بدین صورت همه مردم نیز به سمت این‌ها جذب خواهند شد.

وی افزود: انسان باید در معاشرت و صحبت کردن با دیگران ادب داشته و سخاوت‌مند و کمک‌رسان به دیگران باشد که پرهیزکاران و افراد باتقوا نیز از این دسته افراد هستند همچنین توصیه به تقوا همان توصیه به رعایت این اعمال است.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: نهم رجب سالروز میلاد امام جواد (ع) است که عظمت بزرگی دارد همچنین سیزدهم رجب نیز سالروز مولود کعبه امام علی (ع) بوده که انسان‌ها می‌توانند با تقوا و دستکاری حضرت را یاری کنند.

حجت‌الاسلام دهشیری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، ماه رجب را ماه خوب خدا دانستند که بهترین کار در این ماه استغفار است و امامان جمعه باید در رفتار، گفتار و کردار رعایت امور را در نظر داشته باشند.

وی افزود: ۲۹ دی‌ماه به عنوان روز غزه نامگذاری شده و مردم غزه بسیار صبور و مظلوم هستند، چندین هزار کشته و مجروح در این منطقه در اثر حملات رژیم صهیونیستی داده‌اند اما باز هم این مردم دست از مقاومت برنداشته‌اند و اوضاع این رژیم را برهم زدند.

امام جمعه اردستان ادامه داد: آرام آرام تنور انتخابات داغ شده گرچه هنوز تبلیغات رسمی شروع نشده اما از اکنون کاندیداها مشخص شده‌اند و این موضوع به گرم شدن فضای انتخابات کمک می‌کند ولی باید توجه کنیم هر نامزدی که تأیید شده دارای حقوق اسلامی و قانونی است که باید حفظ شود.

حجت‌الاسلام دهشیری گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات طبق بیانات رهبر انقلاب ضرورت دارد و مردم باید فرد اصلح را انتخاب کنند با وجود اینکه دشمنان از سال‌ها قبل در مورد عدم حضور مردم در پای صندوق رأی برنامه ریزی کرده‌اند.