به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه پاکستان، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز جمعه در تماسی تلفنی با «جلیل عباس جیلانی» وزیر امور خارجه پاکستان درباره تحولات جاری میان اسلام آباد و تهران گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: «جلیل عباس جیلانی» وزیر امور خارجه پاکستان دیدگاه اسلام آباد و تحولات اخیر (میان پاکستان و ایران) را با وزیر امور خارجه ترکیه مطرح کرد.

بیانیه مذکور اضافه کرد: وزیر امور خارجه پاکستان در این رایزنی تلفنی تصریح کرد که اسلام آباد هیچ علاقه و تمایلی به تشدید تنش‌ها ندارد.

رسانه‌های محلی پاکستان چهارشنبه به نقل از «ممتاز زهرا بلوچ» سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کردند که اسلام‌آباد در اعتراض به حمله موشکی ایران به مقر گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان، از سفیر ایران که هم‌اکنون در تهران به سر می‌برد خواسته به پاکستان برنگردد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اسلام‌آباد این تصمیم را به دولت ایران اطلاع داده بود. دولت پاکستان همچنین سفیر خود در تهران را به اسلام‌آباد فراخواند.

شامگاه سه‌شنبه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که «دو مقر مهم گروهک تروریستی جیش‌الظلم در خاک پاکستان هدف قرار گرفت. این مقرها توسط موشک و پهپاد منهدم شده است.»

عناصر تروریستی گروه جیش الظلم ۲۴ آذرماه با حمله به یک پاسگاه مرزی ایران در شهرستان راسکِ استان سیستان و بلوچستان ۱۱ مرزبان نیروی انتظامی را به شهادت رساندند و ۶ نفر دیگر نیز مجروح کردند.

افزون بر این، عناصر این گروهک تروریستی ۲۰ دیماه با حمله به یک پاسگاه انتظامی در شهرستان راسک یک مأمور نیروی انتظامی را به شهادت رساندند. گروه جیش الظلم با انتشار بیانیه‌ای مسؤولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفته و اعلام کرد در این حمله تروریستی «خسارات مالی و جانی قابل توجهی به نیروهای نظامی» ایران وارد شده است.