به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم دهقانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بجستان با اشاره به فتنه‌های دشمنان داخلی و خارجی در سال‌های اخیر اظهار کرد: اتکای نظام جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ به مردم است و ملت ایران چهل و اندی سال توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

امام جمعه بجستان افزود: در فتنه ۷۸ که کوی دانشگاه شکست خورد، ده سال بعد دوباره در سال ۸۸ با کلید واژه تقلب تلاش کردند تا انقلاب را زمین بزنند اما مردم به میدان آمدند و فتنه شکست خورد.

وی گفت: یکی از توطئه‌های دشمن کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است حواسمان باشد مقام معظم رهبری انتخابات را یک تکلیف دانستند که هم شرعی و قانونی و هم حق مردم است.

دهقانی بیان کرد: بنده به هیچیک از نامزدها گرایشی ندارم در دفتر امام جمعه به روی همه نامزدها باز است اما این دلیلی بر تأیید یا رد کسی نیست‌.

امام جمعه بجستان در مورد اقدامات دولت سیزدهم گفت: آنچه که ما نگاه می‌کنیم حرکت رو به رشد و جهادی دولت است که به فضل الهی افق روشنی در پیش رو است.

وی در ادامه به حمله موشکی سپاه به مقر تروریست‌ها اشاره کرد و گفت: برای نیروهای مسلح که برخواسته از مردم است مساله اول و خط قرمز مسئله امنیت نظام و مردم است، اگر کسی در پی این باشد که از خط قرمزها رد شود یقین بداند جوابش کوبنده خواهد بود.

دهقانی تصریح کرد: ما با هیچیک از کشورهای جهان و مخصوصاً همسایه مگر با خود رژیم صهیونیستی که باید از صفحه روزگار محو شود هیچ دشمنی نداریم اگر عزیزان نیروهای مسلح مقرهای تروریست‌ها را در کشورهای دیگر موشک باران کردند بخاطر اینست که نجات بشریت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

امام جمعه بجستان گفت: امروز دولت پاکستان به این نتیجه رسیده است که نیروهای تروریستی را از منطقه پاکسازی کنند.

وی گفت: در مسائل فرهنگی شهرستان چه از لحاظ مالی و چه ازلحاظ فکری همه باید پای کار باشند.