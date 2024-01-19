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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

پیروزی سرخپوشان بر چادرملو در دیداری تدارکاتی

پیروزی سرخپوشان بر چادرملو در دیداری تدارکاتی

پرسپولیس در دیداری تدارکاتی با نتیجه دو بر یک برابر چادرملوی اردکان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت در نخستین دیدار تدارکاتی خود در تعطیلات نیم‌فصل از ساعت ۱۳:۱۵ در ورزشگاه کاظمی به مصاف چادرملو اردکان رفتند.
پرسپولیس با این ترکیب در نیمه نخست میدان رفت: امیررضا رفیعی، فرشاد فرجی، علی نعمتی، محمدمهدی احمدی، دانیال اسماعیلی‌فر، مسعود ریگی، سینا اسدبیگی، سروش رفیعی، امید عالیشاه، سعید صادقی و شهاب زاهدی در دقیقه ۴، چادرملو روی یک ضدحمله توانست دروازه پرسپولیس را باز کند.

در دقیقه ۲۵، سروش رفیعی روی‌ ارسال امید عالیشاه با یک ضربه سر دقیق گل‌ تساوی را به ثمر رساند. محمدمهدی احمدی در دقیقه ۳۰ به دلیل مصدومیت از بازی‌ خارج شد و جای خود را به سهیل صحرایی داد.

در دقیقه ۵۲، روی پاس‌ در عمق امید فهمی، حسین حاجی‌زاده‌ در موقعیت تک‌به‌تک گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

پرسپولیس در ادامه نیز موقعیت‌های خوبی داشت که با بی‌دقتی از دست رفت و در نهایت بازی با همان نتیجه ۲-۱ تمام شد.

کد مطلب 5998752

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