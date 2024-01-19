آغاز اجرای طرح زوج و فرد در همدان از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی همایی بیان کرد: به دنبال تصویب روان‌سازی ترافیک در هسته مرکزی شهر همدان با اجرای طرح محدودیت زوج و فرد پلاک از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.

وی افزود: این طرح مجدد با پیگیری‌های به عمل آمده و در راستای اجرای هرچه بهتر طرح سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در رینگ اول و دوم شهر همدان فعال شد و از شنبه ۳۰ دی ماه کنترل و اعمال قانون تخلفات ورود به طرح توسط دوربین‌های کنترل ترافیک ثابت و هوشمند انجام می‌شود.

همایی تصریح کرد: ساعت اجرای طرح محدودیت تردد پلاک‌های زوج و فرد از ساعت ۱۶ الی ۲۱ است و پلاک‌های زوج در روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه، پلاک‌های فرد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مجاز به ورود به محدوده طرح نیستند.

وی اظهار کرد: ۴۱۹ هزار دستگاه خودرو و ۱۳۱ هزار دستگاه موتورسیکلت در همدان تردد دارند و طرح زوج و فرد حدود ۵۰ درصد در کاهش بار ترافیکی همدان مؤثر است.