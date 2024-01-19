به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در نشست هم‌اندیشی با مسؤولین احزاب سیاسی استان فارس که در سالن جلسات استانداری فارس برگزار شد گفت: این کشور متعلق به همه است و هر کسی که خودش را دوستدار کشور و ایران می‌داند از منافع شخصی خود در جهت منافع ملی صرف‌نظر می‌کند و سعی در افزایش مشارکت‌محوری مردم کند زیرا افراد شایسته زمانی انتخاب می‌شوند که مشارکت حداکثری احزاب انجام شود.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه استان فارس بزرگترین استان دارای بیشترین تقسیمات کشوری است بر لزوم توجه به همه شهرستان‌ها تاکید کرد.

ایمانیه در پاسخ به فراهم نبودن محیط مناسب برای گردهمایی احزاب پیشنهاد کرد: معاون سیاسی و امنیتی استانداری پیگیری کند تا چند سالن مناسب شهر با هماهنگی وزارت کشور، در بازه مجاز تبلیغات در اختیار احزاب قرار گیرد؛ هزینه آن هم از جانب استانداری پرداخت شود و به ترتیب درخواست‌ها اقدام گردد و در شهرستان‌ها هم با هماهنگی وزارت کشور از سالن‌های موجود استفاده شود.

استاندار فارس از موافقت خود با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر خانه احزاب خبر داد و آن را اقدامی ارزشمند دانست و تصریح کرد: افزایش یا کاهش مشارکت در انتخابات پیام‌هایی در جنبه‌های مختلف داخلی و خارجی دارد پس به احترام ایران، اسلام، انقلاب و شهدا هر کس هر کاری که می‌تواند انجام دهد.

وی معیشت را یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: هرچند مسائل ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها و غرض‌ورزی دشمنان بی‌تأثیر نیست اما طبیعتاً قسمتی هم به مدیریت ما باز می‌گردد لذا برای بهبود معیشت تلاش‌هایی کرده‌ایم.

هرچه رد صلاحیت‌ها کمتر باشد بهتر است

ایمانیه ادامه داد: شاید نتوانیم قیمت برخی اقلام را کاهش دهیم اما می‌توانیم با کاستن واسطه‌های بی‌مورد محصولات اساسی را با کمترین قیمت به دست مردم برسانیم؛ از همه ارگان‌های نظامی و انتظامی خواسته‌ام قسمتی از فروشگاه‌های خود در سطح استان را به این موضوع اختصاص دهند تا در کنار سایر غرفه‌های موجود مناسب‌ترین توزیع با کمترین قیمت در سطح استان صورت پذیرد.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه دولت برای شنیدن نظرات اصلاحی همواره آماده است خاطرنشان کرد: وقتی شورای نگهبان فردی را تأیید صلاحیت می‌کند یعنی وی صلاحیت عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارد و ما هیچ تفکیکی در بین افراد قائل نخواهیم بود؛ قطعاً طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب عقیده دارم هرچه رد صلاحیت‌ها کمتر باشد بهتر است.

ایمانیه تصریح کرد: به صراحت می‌گویم سیستم دولتی به هیچ وجه اجازه ندارد چه به نفع نمایندگان فعلی و چه به نفع سایر کاندیداها ورود کند؛ در غیر این صورت خلاف شرع و قانون انجام شده و با وی قطعاً برخورد خواهد شد.