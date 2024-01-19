استان مرکزی ۳ درصد از معتکفان کشور را تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه عصر جمعه در نشست ستاد عفاف و حجاب استان مرکزی گفت: فرمانداران ۱۲ شهرستان این استان مرکز برگزاری آئین معنوی اعتکاف هستند.

وی تاکید کرد: به منظور تأمین اقلام غذایی مورد نیاز، برای روزهای اعتکاف سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، ملاحظات مالی را مدنظر ویژه داشته باشد چرا که نباید معتکفان در این زمینه نگرانی و دغدغه داشته باشند.

مخلص الائمه برقراری امنیت در ایام اعتکاف را رسالت خطیر مجموعه انتظامی بیان کرد و گفت: طرح ویژه ایام اعتکاف به منظور فراهم آوردن فضایی آرام برای معتکفان را دستور کار مجموعه انتظامی استان مرکزی است.

استاندار مرکزی با تاکید بر برگزاری آئین معنوی اعتکاف به صورت مردمی افزود: مردمی بودن و افزایش کیفیت ویژگی‌های مهم آئین معنوی اعتکاف است.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان مرکزی برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف باید تعامل و همکاری‌های لازم را با ستاد برگزاری این آئین داشته باشند.

وی بیان کرد: در آئین معنوی اعتکاف از ظرفیت مبلغان سخنوری که توانایی برقراری ارتباط با اقشار مختلف را دارند بهره گیری شود و با پرهیز از ارائه محتوای یک دست با رعایت بومی سازی، متناسب با موقعیت جغرافیای مناطق محتوا سازی شود.

استاندار مرکزی بر امنیت مساجد و سلامت موادغذایی در زمان برگزاری مراسم اعتکاف تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات رسان استان از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق، آب و گاز همکاری لازم را انجام داده و در مدت سه روز برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در استان حضور فعالی داشته باشند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر با استقرار آمبولانس و تیم پزشکی و امدادی در مراسم معنوی اعتکاف در سراسر استان همکاری کنند.

مخلص الائمه گفت: با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها، ستاد برگزاری اعتکاف در مناطق با جمعیت بالا می‌توانند از آشپزخانه دانشگاه‌ها برای طبخ غذا استفاده کنند.