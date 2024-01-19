۱۶۸ مدرسه جایگزین مدارس کانکسی شد/پیگیری برای تأمین مسکن فرهنگیان

رضا عزتی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تأسیس مجدد مدارس نمونه دولتی متوسطه اول در لرستان، اظهار داشت: تشکیل پایگاههای تابستانی باتوجهبه نیاز و علاقه دانشآموزان در سطح همه شهرستانها به تفکیک رشته و نیاز با تأمین تجهیزات لازم و اعتبار عملیاتی شده است.
ساخت ۳ هنرستان در حوزه کشاورزی
وی از ساماندهی سرویس مدارس و تأمین نیازمندیهای سرویس مدارس استان بر اساس توافقنامه بین آموزشوپرورش و وزارت کشور خبر داد و گفت: تأسیس سه هنرستان کشاورزی در شهرستانهای دلفان، بروجرد و خرمآباد بهمنظور توسعه صنعت کشاورزی و صنایع تبدیلی و شرایط اقلیمی لرستان یکی از اقدامات در دستور کار است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، بیان داشت: توسعه زیرساختهای فرهنگی و تربیتی اردوگاه دانشآموزی آیتالله کمالوند با تأمین اعتبار ۶۰ میلیارد تومان از سه محل اعتبارات وزارت آموزشوپرورش، استانداری و آموزشوپرورش استان در دستور کار قرار گرفته، اقدامات اولیه آن انجام و بخش مهمی از اعتبار آن تخصیصیافته است.
عزتی، تصریح کرد: اتمام سه پروژه نیمهتمام کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرمآباد، کوهدشت و دلفان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از دو محل اعتبار کانون پرورش فکری کشور و استانداری لرستان در حال انجام است.
وی از بهسازی، تعمیرات کلی و احیای استخر معلم خرمآباد با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزشوپرورش، استانداری و نمایندگان خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: تعمیر و راهاندازی مجدد استخر دورود پس از بازدید کارشناسان وزارتی و برآورد هزینه و تأمین اعتبار از محل صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار قرار گرفته است.
جمعآوری مدارس کانکسی
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به اینکه احیای مدارس شبانهروزی استان که گامی بلند در مسیر برقراری عدالت آموزشی در استان محسوب میشود، گفت: اجرای ۲۹ طرح دیگر در قالب طرح شهید «سلیمانی» برای توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسهای و افزایش آنها به ۴۰ طرح با ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبار وزارت آموزشوپرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی طی یک سال آینده را خواهیم داشت.
عزتی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای ساخت و تأمین مسکن فرهنگیان از طریق تعاونی تأمین مسکن و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: جمعآوری مدارس کانکسی در مناطق عشایری و روستایی که بالای ۱۰ دانشآموز دارند نیز در دستور کار است.
وی ادامه داد: این امر در قالب طرح شهید «پناهی» به تعداد ۲۰۰ مدرسه با همکاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام میشود که انقلابی در مدرسهسازی در استان محسوب میشود و تا اکنون ۱۶۸ مدرسه در قالب این طرح ساخته شده و این طرح ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تجهیز هنرستانها
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به تأسیس و راهاندازی مجتمع فرهنگی و آموزشی فاخر در شهرستان خرمآباد در زمینی به مساحت دو هزار و ۶۷۵ متر با ظرفیتهای تالار، مهمانسرا و کلاسهای آموزشی و با معماری برگرفته از هویت ملی و بومی، گفت: این مجتمع تا پایان دولت سیزدهم عملیاتی خواهد شد.
عزتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه کمی و کیفی هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش در قالب برنامههای ششم و هفتم توسعه، عنوان کرد: این امر با همکاری اداره کل نوسازی مدارس صورت میگیرد.
وی گفت: در این راستا قرار است ۱۹ سوله و ۱۴ هنرستان طی چهار سال آینده به اتمام برسند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، گفت: همچنین قرار است که چهار هنرستان و هشت سوله تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ آموزشوپرورش شوند.
عزتی با اشاره به خرید تجهیزات برای هنرستانها با اعتبار هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، گفت: همچنین ۴۰ میلیارد تومان دیگر تجهیزات برای هنرستانهای استان خریداری خواهد شد.
