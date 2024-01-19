انتخابات راه حل توسعه ورفع مشکلات مردم است/مشارکت عامل ایجاد وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی روشن شامگاه جمعه با حضور در جمع مردم روستای «دوویسه» به نقش و اهمیت مشارکت مردم در انتخابات و تأثیر آن در رفع مشکلات مردم پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت اجمالی مروری بر اتفاقات و اهداف دشمن از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته باشیم می‌توانیم به جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، تهدید و تحریم‌های اقتصادی و در حال حاضر نیز به جنگ نرم اشاره کنیم.

وی افزود: مردم عزیز کردستان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با هوشیاری و شجاعت و شهامت توانسته‌اند در مقابل دسیسه‌ها و اهداف دشمن ایستادگی کنند و با حضور خود در عرصه‌های ملی افتخارآفرین باشند.

روشن تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی می‌تواند همبستگی و اتحاد میان اقشار مختلف جامعه به وجود بیاورد.

وی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های مشارکت‌های پیش‌رو، انتخابات مجلس است که در اسفند ماه برگزار خواهد شد، یادآور شد: انتخابات راه حل توسعه و رفع مشکلات مردم است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان عنوان کرد: هرچقدر انتخابات پرشور و قوی برگزار شود مجلس و نمایندگان خبره و صاحب نظر خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد؛ انتخابات پیش‌رو، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر چهار مؤلفه رقابت، سلامت، مشارکت و امنیت، باشکوه و با اقتدار همچون سالیان گذشته برگزار شود.

روشن اظهار کرد: در راستای شکل‌گیری کمیته «رصد نارضایتی‌های عمومی» در استان، مشکلات و نیازمندی‌های روستای «دوویسه» مورد بررسی قرار می‌گیرد و به صورت جدی به موارد مطرح شده این روستا ورود خواهیم کرد و برای رفع آنها از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: با جلسه‌ای که با بخشدار داشتیم تمام موضوعات را بررسی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد با در نظر گفتن وضعیت آب و هوا در اسرع وقت مشکلات را برطرف کنیم.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان اضافه کرد: مشکل آنتن دهی همراه اول طی هماهنگی با مسؤولان مربوطه در ۱۰ روز آینده به امید خدا برطرف خواهد شد و چمن مصنوعی، آسفالت ورودی روستا، وضعیت آب شرب و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است که ان‌شالله سعی خواهیم کرد در اولین فرصت و با پیگیری‌های بخشدار به سرانجام برسد.