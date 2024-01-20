۳۰ دی ۱۴۰۲، ۷:۳۱

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

ورود سامانه بارشی از دوشنبه به کشور

سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی از دوشنبه به کشور خبر داد و اعلام کرد: امروز و فردا در اغلب مناطق کشور جوی آرام و نسبتاً پایدار حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز شنبه، ۳۰ دی و یکشنبه اول بهمن در اغلب مناطق کشور جوی آرام و نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. روز دوشنبه (دوم بهمن) با ورود سامانه بارشی از شمال غرب؛ در نواحی شمال غرب، غرب و سواحل غربی دریای خزر بارش باران آغاز خواهد شد.

سه شنبه سوم بهمن ضمن تقویت فعالیت سامانه بارشی علاوه بر نواحی ذکر شده در بخش‌هایی از ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، بارش ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی کشور تا یکشنبه (اول بهمن) افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

آسمان تهران امروز ۳۰ دی قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه اول بهمن کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز ۳۰ دی بندرعباس با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۱۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      سامانه هواشناسی هم دیگه گیج شده بیشتر پیش بینی‌ها غلط از آب در میاد
    • زمستان IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      ایکاش اصفهان بارش داشت مردم دارن میمیرن از آلودگی هوا
    • هوا IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      تو رو خدا پیش بینی نکنید در راه رضای خدا
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      امیدمون بخداست انشاالله که بباره
    • ایرج US ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      چرا امسال تموم پیش بینی ها اشتباه بود ، چرا کسی جوابگو نیست ، اگه امکانات تشخیص ندارید چرا مثل مخارج دیگه خرج نمی کنید
    • ایرج US ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      هوا خیلی آلودست چرا کسی فکری بحال این مردم بیچاره نمی کنه ، از این هوا و آلودگی داریم خفه میشیم
    • ناشناس IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      باران کجا بود ما امروز تو تهران ازالودگی هوا خفه شدیم !!
    • مرتضی RU ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      زمینم واسه خداست اسمانم واسه خداست هر موقع صلاح بدونه میباره
    • محمد IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      فقط ازخداوند بزرگ باید بخوایم نعمتش را نازل کنه
      • علیرضا IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
    • کمیل معاونی IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      سلام جنوب کشور بارندگی نداشته باید بارون مصنوعی تولید شود که مسولین اصلا فکر نیستن

