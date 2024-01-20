ورود سامانه بارشی از دوشنبه به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز شنبه، ۳۰ دی و یکشنبه اول بهمن در اغلب مناطق کشور جوی آرام و نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. روز دوشنبه (دوم بهمن) با ورود سامانه بارشی از شمال غرب؛ در نواحی شمال غرب، غرب و سواحل غربی دریای خزر بارش باران آغاز خواهد شد.

سه شنبه سوم بهمن ضمن تقویت فعالیت سامانه بارشی علاوه بر نواحی ذکر شده در بخش‌هایی از ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، بارش ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی کشور تا یکشنبه (اول بهمن) افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

آسمان تهران امروز ۳۰ دی قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه اول بهمن کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز ۳۰ دی بندرعباس با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۱۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.