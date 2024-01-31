به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدباقر علوی تهرانی کارشناس مذهبی در جلسه درس اخلاق که در مسجد امیر برگزار شد، طی سخنانی در خصوص آمادگی برای ورود به ماه رمضان، گفت: ماه رمضان ماهی است که همه مؤمنان به مهمانی الهی دعوت شدند. اگرچه جسم انسان از این مهمانی بی بهره نمی‌ماند اما مهمانی اصلی برای روح است، این مهمانی از سنخ معراج پیامبر (ص) است.

وی افزود: در این مهمانی دعوت ما به روح و سیر روحانی ما به قلب است، ارتباط برخی با خدا کامل قطع و برخی اندکی برقرار است. قلب لطیفه روحانی و مرکز ارتباط با خداوند است که گناه مانع این ارتباط می‌شود، اولین قدم برای برقراری این ارتباط توبه و بازگشت از گناه است.

حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه گناه قطع ارتباط با خداوند و اطاعت از غیر خدا است، عنوان کرد: افسوس فراوان دارد که غیرخدا در زندگی ما کم رنگ تر از دیگران باشد، در حالی که هستی ما از خداوند است. اگر یاد خداوند در زندگی ما نباشد نابود می‌شویم، اگر می‌خواهید برای رسیدن به خدا تلاش کنید توبه کنید تا داخل در محبت الهی شوید.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه توبه کنندگان محبوب خدا می‌شوند. اظهار کرد: امام باقر می‌فرمایند محبوب‌ترین بندگان نزد خداوند توبه کنندگان صالح هستند، این لطف بزرگی از ناحیه خداوند است. طبق آیات الهی توبه سه شرط دارد، توبه واقعی نزد خداوند آن است که گناه بر اساس نادانی انجام شده باشد و شخص سریع توبه کند. خداوند توبه هنگام مرگ را نمی‌پذیرد، توبه برای اهل ایمان است خداوند آن را از کافران و مشرکان نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: باید از گناه سریع توبه کنید زیرا بر روح و روان شما اثر بد می‌گذارد، امام صادق (ع) فرمودند وقتی از انسان گناهی سر می‌زند یک لکه سیاه در قلب او ایجاد می‌شود اگر توبه و بازگشت نکند تمام قلب او را می‌گیرد تا جایی که دیگر رستگار نمی‌شود. خود را با استغفار خوشبو کنید که بوی بد گناه از وجود شما برود.

حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه خداوند همواره منتظر توبه بندگان خود است، ابراز کرد: خوشنودی خداوند بزرگترین نعمت بهشت است، بر همین اساس خداوند همواره به بندگان خود می‌فرماید به سوی من بازگردید. توبه کنندگان از گناه خداوند را منتظر خود نگذارید از هم اکنون توبه کنید. خداوند می‌فرماید کسانی که به من پشت کردند اگر بدانند من چقدر منتظر آنها هستم از شوق جان می‌دادند. در این انتظار خداوند هیچ نیازی به ما ندارد با این وجود خداوند به هر وسیله و بهانه‌ای دنبال جذب کردن بندگان خود و سوق دادن آنها به سوی توبه است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه توبه تا پیش از مرگ پذیرفته می‌شود، مراقب باشید که دچار مرگ ناگهانی نشوید در حالی که توبه نکرده باشید. گفت: توبه باید سریع باشد چراکه خداوند منتظر شما است. توبه از گناهی که بر اساس طبیعت انسان و نادانی او سر بزند نزد خداوند پذیرفته می‌شود نه گناهی که با علم و آگاهی انجام گیرد. وقتی هوای نفس و شهوت بر انسان غالب می‌شود اثر علم و آگاهی از بین می‌رود. گناه نباید بر اساس نفاق و عناد با خداوند باشد تا توبه از آن پذیرفته شود.