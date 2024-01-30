نماز روح انسان را طاهر و پرونده اش را نورانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در مراسمی که در ماتمکده حضرت زینب (س) برگزار شد اظهار داشت: برای انسان چه مرد و چه زن، پروردگار مهربان عالم مقامات و مرتبه‌هایی را در دنیا قرار داده است که همه آن مقامات معنوی بوده است.

وی افزود: پروردگار قدرت و توانمندی رسیدن به آن مقامات را هم به انسان عطا کرده است بنابراین در بیان احکام و واجبات الهی تکلیف مالایطاق وجود ندارد به این معنا که چیزی را بیشتر از طاقت آدمی واجب نمی‌کند. از زمان آدم و تا روز قیامت اخلاقش این است که بیش از توان آدمی از او چیزی نخواسته است.

این کارشناس مذهبی بیان داشت: همه احکام الهی به صورت اولیه تا زمانی است که مرد و زن طاقت آن را داشته باشند مثلاً نماز واجب است و نزدیک صد مرتبه مساله نماز در قرآن ذکر شده است و در روایات نیز این مهم بسیار یادآوری شده است نماز عبادت کم نظیری است عبادتی است که پاداش آن شگفت انگیز است و عبادتی است که در مشکلات آدمی را یاری می‌دهد تا پیروز در مشکلات شود. اگر یاری دهنده نبود خداوند در قرآن نمی‌گفت برای حل مشکلات از نماز کمک بگیرید.

انصاریان گفت: جناب ابن سینا شیخ الرییس نیز هر زمان که با مشکل و گره علمی مواجه می‌شد و آن گره با مطالعات و… حل نمی‌شد به خواندن نماز روی می‌آورد و مشکلش حل می‌شد. برای مثال زمانی که انسان نمی‌تواند در نماز به رکوع برود نباید آن رکوع را به صورت خمیده به جای آورد بنابراین خداوند راحتی آدمی را حتی در انجام واجبات الهی خواستار است.

این سخنرانی مشهور عنوان کرد: خداوند می‌فرماید نماز یک بار سنگینی به نظر می‌رسد و مردم از آن فرار می‌کنند غیر از انسان‌هایی که قلب فروتن دارند. انسان فروتن در برابر خدا خاکسار است و حتی نماز مستحبی هم به جای می‌آورد. می‌گویند نماز چهار هزار مساله دارد و نمی دانم این عدد واقعی است یا نه اما در کتاب وسایل الشیعه که یک کتاب دو جلدی است قریب به یک هزار و ۴۰۰ مرتبه درخصوص نماز سخن گفته شده است.

وی ادامه داد: برخی هنگام نماز گویا می‌خواهند با ناخن کوه دماوند را بکنند آنقدر برایشان خواندن نماز سخت است. آیا شایسته نیست انسان در برابر نعمت دهنده دو رکعت نماز بخواند؟ نباید نسبت به نماز بی تفاوت بود بسیاری از انسان‌ها نعمت الهی را می‌خورند اما به راحتی کفران می‌کنند و بیشتر مردم نعمات الهی را هزینه کارهای شر می‌کنند برای مثال از نعمت چشم برای چشم چرانی استفاده می‌کنند.

انصاریان خاطرنشان کرد: خدا هیچ مقامی را مانند مقام عبادت، مقام صبر، مقام احسان، مقام توکل، مقام نیکوکاری، مقام استقامت و کوشش‌های مثبت برای انسان قرار نداده مگر آنکه طاقت آن را داشته باشد. نماز روح انسان را طاهر می‌کند و پرونده اخروی او را نورانی می‌کند. هر کسی می‌تواند به مقام عبادت، خدمت به خلق، اخلاق حسنه و … برسد دین خدا کمتر از طاقت ما احکام دارد و برخی زنان در مدت کم به این مقامات رسیدند یکی از آنها حضرت زینب است.