عرضه ۱۱ هزار خودرو دنا پلاس تا ۱۰ روز آینده با ورود تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پس از دریافت گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی پیرامون دپوی ۱۷ هزار خودرو شخصاً با حضور میدانی به بررسی وضعیت عرضه این خودروها پرداخت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص این بازدید گفت: پس از مراجعه گشت تعزیرات حکومتی، موانع تحویل این خودروها برطرف و با حل مشکل عرضه، مقرر شد ۱۱ هزار خودرو تا ۱۰ روز آینده به صاحبانش تحویل داده شود.

اصانلو گفت: در بررسی فنی تخصصی مشخص می‌شود آیا شرایط واگذاری خودرو در این مدت برای خودروساز مهیا بوده است یا خیر و همچنین سهل انگاری، قصور یا تعمد این شرکت و یا کم کاری سازمان‌های مرتبط بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با دستور ویژه به مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در خصوص پیگیری روند تحویل این خودروها، افزود: خط قرمز تعزیرات تضییع حقوق مردم است و تمامی خودروسازان تولید داخل و شرکت‌های مونتاژی زیر ذره بین تعزیرات بوده و به محض دریافت گزارش مردمی، رؤسای شعب آمادگی حضور میدانی و بررسی این گزارش‌ها را دارند.