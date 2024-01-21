توسعه پرورش شترمرغ در روستاهای استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی در تشریح پرورش شترمرغ در استان همدان اظهار کرد: شترمرغ به عنوان بزرگترین پرنده در دنیا با محصولاتی چون تخم نطفهدار، گوشت، پر و چرم بسیار مورد توجه پرورشدهندگان طیور قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پرنده مقاومت بالایی نسبت به بیماریها همچنین به تنشهای گرمایی، سرمایی و کمآبی دارد افزود: از همین رو در دمای منفی ۲۰ و مثبت ۳۰ درجه سانتیگراد مقاومت میکند.
سرپرست مدیریت امور طیور و پرورش زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: در حال حاضر ۲۱ واحد پرورش شترمرغ با یکهزار و ۸۰۸ قطعه و پیشبینی تولید حدود ۷۵ تن گوشت در استان فعال است.
وی با اشاره به اینکه پرورش شترمرغ یک صنعت سودآور با ضریب تبدیل سه و نیم و میانگین وزن ۸۰ کیلوگرم طی ۶ ماه است تصریح کرد: تمام اعضا و جوارح این پرنده قابلیت فروش و ارزش افزوده دارد.
پورطلوعی در ادامه به دیگر مزایای این پرنده اشاره کرد و گفت: نیاز به گردشگاه و عدم نیاز به چراگاه از مزیتهای پرورش این پرنده به شمار میرود همچنین خوراک شترمرغ علوفه و کنستانتره است به طوری که نیاز به واردات خوراک خارجی کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه گوشت قرمز شترمرغ با خواص بیشمار جایگزین خوبی برای گوشت قرمز است به نحوی که مصرف گوشت شترمرغ در حفظ سلامت تأثیر بسزایی دارد.
سرپرست مدیریت امور طیور و پرورش زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پرورش شترمرغ به ویژه در روستاهای استان در دستور کار است چراکه علاوه بر صرفه اقتصادی، سوددهی بیشتری حدوداً ۱.۶ نسبت به دام سنگین و ۴.۸ نسبت به دام سبک دارد.
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