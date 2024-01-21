درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در شورای عالی بیمه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در گفت‌وگوی ویژه خبری، به تشریح دستاوردهای پویش ملی سلامت پرداخت.

پویش ملی سلامت از ۲۰ آبان ۱۴۰۲ شروع شد و بعد از ۷۰ روز فعالیت، ۳۰ دی ماه به پایان رسید.

طبق اعلام وزارت بهداشت، حدود ۴۶ میلیون نفر در این پویش ملی در سراسر کشور مشارکت داشتند که هدف آن، غربالگری دو بیماری پرفشاری خون و دیابت، بین افراد بالای ۱۸ سال بود. ضمن اینکه، بیشترین آمار شرکت کننده در این پویش مربوط به گروه سنی ۳۵ تا ۴۰ سال بوده است.

وزیر بهداشت در همین راستا، گفت: پویش قبلی حدود ۲۶ میلیون نفر سال ۹۷ قبل از کرونا انجام شد که فقط فشارخون اندازه گیری شد، ولی در این پویش تقریباً ۱۹ میلیون نفر بیشتر از آن مشارکت کردند.

وی افزود: برای اجرای این پویش، حدود ۷۰ هزار نفر همکاری کردند و نزدیک به ۱۵ هزار خانه بهداشت و حدود ۱۴ هزار مرکز جامع سلامت در کشور، درگیر این پویش شدند.

عین اللهی ادامه داد: در این پویش حدود ۴۶ میلیون نفر مراجعه داشتند و ۳۳۵ هزار نفر هم از طریق خود اظهاری در سامانه مشارکت کردند. هدف ما این بود که ۷۰ درصد از افراد بالای ۱۸ سال را بتوانیم غربالگری کنیم که تا توانستیم به ۷۲ درصد برسیم.

وزیر بهداشت، جمعیت بالای ۱۸ سال را در کشور ۵۵ میلیون نفر اعلام کرد.

وی افزود: حدود ۱۰ میلیون نفر مشکوک به فشارخون بالا و سه میلیون نفر هم مشکوک به دیابت هستند که وضعیت اینها را باید مرتب پیگیری کنیم.

وزیر بهداشت گفت: یک کار جدیدی که در کشور انجام شده بحث مراقبین بهداشت است، ما افرادی را به عنوان مراقب بهداشت به استخدام در آوردیم افرادی که کارشان فقط بهداشت است و این‌ها مرتباً پیگیری خواهند کرد که مردم دچار مشکل نشوند.

عین اللهی، در پایان این گفت‌وگو از مصوبه شورای عالی بیمه سلامت برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی خبر داد.