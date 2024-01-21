به گزارش خبرنگار مهر، علی سرگزی در همایش استانی سواد انتخاباتی و تأثیر رسانه در مشارکت حداکثری که صبح یکشنبه در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: این خطه پهناور، مانند همیشه، جزو استان‌های سرآمد در حوزه انتخابات است و امسال هم این مردم نقش پررنگی را در صحنه مهم انتخاباتی رقم خواهند زد.

وی ادامه داد: اوضاع منطقه، در حال حاضر بسیار آشفته هست، دیوانگی رژیم صهیونیستی و افسارگسیختگی این رژیم کودک‌کش، برای همگان عیان شده و داد و صدای حامیان خودش را هم درآورده، این موضوع نشان می‌دهد دشمن برای رسیدن به اهداف شومی که دارد، تنها به منافع خود فکر می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، ادامه داد: اوضاع این استان و به تبع آن کشور هم شرایط حساس دارد، اتفاقات اخیر به‌مثل حادثه کرمان و راسک نشان می‌دهد دشمن برای ما برنامه‌ریزی‌های قوی کرده، اگر مشارکت مردم در انتخابات کم باشد، به نفع آنان خواهد بود، چرا که مدت‌هاست به روی یاس، ناامیدی و کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی برنامه‌ریزی کرده است.

وی اظهار کرد: ایران، اولین کشوری بود که استقلال جمهوری اسلامی پاکستان را به رسمیت شناخت و بیشترین کمک نظامی را به آنها کرد، همچنین اولین کشوری بودیم که بعد از سقوط صدام عراق را کمک کردیم، اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، قطعاً این کشورها سقوط می‌کردند، اما دشمن امروز در کردستان عراق و مرز پاکستان حضور داشته و از این مناطق به ما آسیب وارد می‌کند.

سرگزی با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در جوامع، گفت: اتفاقات خوبی در سیستان و بلوچستان از اجرای پروژه‌های عمرانی برای توسعه از شمال تا جنوب این استان در حال رخ دادن است که بی‌نظیر هست، تنها در حوزه فرهنگ و هنر طرح‌هایی در حال اجراست که این استان را از محرومیت در این بخش خارج می‌کند.

وی اظهار کرد: مدیران باید اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند را اطلاع رسانی کنند، ضعف اطلاع رسانی و عدم اطلاع مردم از این طرح‌ها، باعث القای ناامیدی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره دیدار مردم استان با رهبر معظم انقلاب و گلایه ایشان از تنبلی‌های دهه ۸۰، گفت: اگر نبود این تنبلی‌ها امروز توسعه در این منطقه بیشتر بود اکنون نیز همگان پای کار بوده و طرح‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی تاکید کرد: راه حل بسیاری از مشکلات سیاسی و نظامی نیست بلکه فرهنگی است، مسائل فرهنگی هزینه‌های سیاسی و امنیتی را در سیستان و بلوچستان کاهش می‌دهد.

سرگزی افزود: اصحاب رسانه در لبه ارتباط با مردم هستند و می‌توانند با تمام گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی نقش مردم در انتخابات را به شدت افزایش دهند، اگر مشارکت ما ضعیف باشد مشکلات بدی رخ می‌دهد و این از اهداف دشمنان است.

شایان ذکر است استاد این همایش، استاد محمد جوانی از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) بوده است.