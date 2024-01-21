۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۷

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

عدم مشارکت در انتخابات خوشنودی دشمن را به دنبال دارد

همدان- نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه عدم مشارکت در انتخابات خوشنودی دشمن را به دنبال دارد، گفت: کسی که باور کند خدا هست، هیچگاه در برابر استکبار سر خم نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثقی شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای یکن آباد بیان کرد: هزاران جوان جان خود را برای دفاع از اسلام و انقلاب فدا کردند چرا که خدا را باور کردند

وی با اشاره به اینکه مقاومت امروز مردم غزه ناشی از ایمان و باورشان به خداست، افزود: آنهایی که به خداوند ایمان دارند، در مقابل سختی‌ها و فتنه‌ها کم نمی‌آوردند.

امام جمعه همدان تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس در حالی که بیش از صد روز است در برابر یک نیروی شبه نظامی با شکست روبرو شده، جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند.

شعبانی موثقی ادامه داد: مجاهدت امروز من و شما این است که اجازه ندهیم دشمنان انقلاب و اسلام خوشنود شوند.

وی افزود ۷۰ سال پیش تمام کشورهای عربی برای مقابله با اسرائیل متحد شدند، اما همه شکست خوردند اما امروز رژیم صهیونیستی در برابر جریان مقاومت با شکست روبرو شده است

نماینده ولی فقیه در استان همدان در پایان گفت: فراموش نکرده‌ایم در این کشور روزی استکبار با یک تلفن، شاه کشور را جا به جا می‌کرد اما امروز همین دشمنان به قدرت ایران اسلامی در عرصه بین الملل اذعان دارند.

