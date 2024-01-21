به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محصولات لیپوزومال از دسته داروهای فناورانه و جدید به شمار می‌روند که با کاهش عوارض و اثرات مخرب داروها روی بدن، دارورسانی هدفمند را ممکن می‌کنند و تاثیر ماده دارویی روی عارضه را به حدأکثر ممکن می‌رسانند.

احمد پوراحدی، مدیرعامل شرکت اکسیر نانو سینا با اشاره به تولید انواع داروهای با فرمولاسیون نانولیپوزومال عنوان کرد: این شرکت دانش‌بنیان در زمینه تولید و تجاری‌سازی محصولات نانودارویی نوآورانه مبتنی بر فناوری‌های دارورسانی نوین فعالیت دارد.

وی با اشاره به ساخت و تجاری‌سازی موثرترین دارو برای درمان بیماری‌های قارچی و همچنین عفونت‌های تک یاخته‌ای مانند انگل لیشمانیا توسط این شرکت دانش‌بنیان، عنوان کرد: آمفوتریسین B با اتصال به استرول غشاهای سلولی و تشکیل منافذ و یا کانال‌هایی درآن، باعث تغییرات نفوذپذیری غشای سلولی و نشت ترکیبات داخل سلولی به خارج و نهایتا مرگ و تخریب سلول‌های بیماری می شود. این دارو به صورت هوشمند و انتخابی روی سلول‌های قارچ و انگل اثرات تخریبی دارد بدون این‌که آسیبی به سلول‌های انسانی وارد کند.

این فعال فناور، تولید محصول دانش‌بنیان ژل موضعی آمفوتریسین B به شکل نانولیپوزومال برای درمان اثربخش و سریع بیماری سالک را از دستاوردهای این شرکت دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: درمان بیماری سالک در دنیا به صورت تزریق آمپول است و حتی ممکن است تا ۳۰ تزریق روی زخم انجام شود که با درد زیادی همراه است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان بیان کرد: شرکت ما برای اولین بار توانست این محصول را توسعه دهد و حتی WHO به شرکت ما گرنت برای انتقال آن به کشورهای آفریقایی اختصاص داده بود که متاسفانه به دلیل بعضی از مسائل مانند تحریم این موضوع منتفی شد و و در تلاش برای ثبت جهانی آن هستیم.

وی افزود: برای تولید و تجاری‌سازی ژل موضعی آمفوتریسین B نانولیپوزومال، توسط تیم متخصصان این شرکت‌ دانش‌بنیان، ۱۵ سال تحقیق و پژوهش صورت گرفت.

پوراحدی بیان کرد: این محصول به منظور درمان بیماری سالک تولید شده و به صورت موضعی قابل استعمال است. آمفوتریسین B داروی ضد انگل و ضد قارچ مؤثری است که برای درمان بیماری سالک به کار می‌رود. به علت ایجاد سمیت کلیوی توسط این دارو فرمولاسیون‌های لیپوزومال می‌تواند برای دارورسانی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد. فرم لیپوزومی آن از تأثیرات مخرب این دارو بر بدن می‌کاهد و باعث افزایش نفوذ و انتقال به سطح قارچ می‌شود.



وی درباره فعالیت‌های این شرکت دانش‌بنیان توضیح داد: فرمولاسیون بر پایه نانولیپوزوم‌ها و نانومیسل‌ها با استفاده از لیپیدها و سورفکتانت‌ها برای بهینه‌سازی اثربخشی داروها برای بهبودی بیش‌تر با سمیت کم‌تر و تبدیل آن‌ها به مقیاس صنعتی باکاربردهای تزریقی، خوراکی و موضعی است.



مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره صرفه جویی ارزی ناشی از تولید داخلی این محصول عنوان کرد: واردات داروی تزریقی وجود دارد که قیمت آن بالاست ولی قیمت نهایی این پماد در دست مشتری در حال حاضر ۱۴۰ هزار تومان است.



وی افزود: این شرکت در تلاش است تا به یک شرکت پیشرو در زمینه نانوداروها در سطح منطقه و جهانی تبدیل شود، تا در ایجاد تغییر در صنعت بهداشت و درمان مشارکت بیشتری داشته باشد و صنعت نانوتکنولوژی ایران را در عرصه جهانی قابل مشاهده کند.