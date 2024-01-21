سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس با امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از نوع EVO Max ۴T خبر داد که در حال اجرای ماموریت های جاسوسی بر فراز غزه بوده است.

گردان های قدس همچنین اعلام کرد که در عملیات های امروز خود مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی مسجد الشهدا در جنوب خان یونس را هدف قرار داده است.

رزمندگان گردان‌های قدس از آغاز عملیات طوفان الاقصی طی بیش از ۱۰۰ روز اخیر، دوشادوش دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی به طور قوی و مستحکم در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کرده اند.