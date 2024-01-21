۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

پس از هفتاد و دومین پرواز؛

ارتباط ناسا با هلی‌کوپتر مریخی قطع و وصل شد

پس از هفتاد و دومین پرواز هلی‌کوپتر «نبوغ» بر فراز مریخ ارتباط ناسا با آن قطع شد، اما این ارتباط دوباره برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، روز گذشته ارتباط ناسا با هلی کوپتر مریخی نبوغ قطع شد. به طور دقیق تر ارتباط کنترل کنندگان این بالگرد ۱.۸ کیلوگرمی پس از هفتاد و دومین پرواز آن روی مریخ با ابزار قطع شد.

مقامات ناسا در بیانیه ای اعلام کردند: داده هایی نبوغ که طی پرواز به کاوشگر استقامت ارسال شد، نشان می دهد این ابزار به طور موفقیت آمیز توانسته در حداکثر ارتفاع ۱۲ متری پرواز کند. طی فرود برنامه ریزی شده، ارتباط بین هلی کوپتر و کاوشگر قبل از به زمین نشستن آن قطع شد.

اما ناسا بالاخره توانست ارتباط با هلی کوپتر کوچک را دوباره برقرار کند.

آزمایشگاه JPL ناسا در حساب کاربری ایکس (توییتر سابق) خود نوشت: امروز اخبار خوب است.

آژانس فضایی آمریکا اعلام کرد: پس از آنکه به کاوشگر استقامت دستور داده شد تا جلسه های شنیداری طولانی مدت برای ردیابی سیگنال نبوغ اجرا کند، ارتباط با هلی کوپتر مریخی دوباره برقرار شد.

در بیانیه ناسا آمده است: تیم پروژه مشغول بررسی داده های جدید است تا به درک بهتری از قطع ارتباط با هلی کوپتر پس از هفتاد و دومین پرواز آن دست یابند.

کد مطلب 6000267
شیوا سعیدی

