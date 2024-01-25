«فداحسین مالکی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت از جمله مستشاران نظامی کشورمان اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که چندین ماه طول کشیده و منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم بی گناه فلسطین شده، باعث شده است که ما شاهد تحولات زیادی در منطقه باشیم.

وی افزود: ماهیت صهیونیست‌ها با کشتار زنان و کودکان بی گناه فلسطین و بمباران‌های وحشیانه آنان در کل دنیا، مشخص شد و الان هم به هر طریقی به دنبال آن هستند که در وهله اول، منطقه و سپس پای جمهوری اسلامی ایران را به یک جنگ فرسایشی بکشانند و دنیا را گرفتار کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیریت و تدبیری که فرماندهان نظامی ما به کار می‌برند، به این معنا نیست که نمی‌خواهند پاسخ رژیم صهیونیستی را دهند، بلکه تدبیر فرماندهان نظامی ما آن است که منطقه بیش از این نباید دچار آشوب شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته رژیم صهیونیستی بداند که قطعاً در فرصت مناسبی پاسخ قاطعی به آنان داده خواهد شد.