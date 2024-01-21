به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یافتیان، ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هوای پاک اظهار کرد: ما یک زمین داریم و باید قبول کنیم حال زمین خوب نیست.

وی با اشاره اینکه چهارمین عامل مرگ و میر جهان آلودگی هوا است، ابراز کرد: علت ۱۲ درصد مرگ و میر جهان آلودگی هوا گزارش شده که تردد بیش از اندازه خودرو، وجود خودروهای فاقد استاندارد و مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی در آن دخیل هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان به شعار روزهای هفته تعیین شده برای هفته هوای پاک اشاره کرد و گفت: یکی از این شعارها به حقوق عامه اختصاص یافته و تک تک افراد حقی در جامعه دارند و باید آن را استیفا کنند و متأسفانه اکنون به جای مقدم بودن انسان بر خودرو، خودرو بر انسان مقدم شده است.

محیط زیست توسعه را مورد نظر دارد

وی با بیان اینکه در این بین ایجاد کنندگان آلاینده‌ها نیز برای خود حقی قائل هستند، عنوان کرد: محیط زیست توسعه را مورد نظر دارد؛ چراکه توسعه لازمه حیات انسان است اما باید از زندگی باکیفیت برخوردار بود و این امر نیازمند مشارکت مردم است.

یافتیان با اشاره به اینکه امروزه رسانه مجازی تأثیر بسیاری در افکار عمومی دارد، خاطرنشان کرد: اطلاعات درست می‌تواند در ارتقای دانش مردم از جمله در حوزه محیط زیست کمک کند و در مقابل اطلاعات نادرست به ایجاد تشنج در جامعه بینجامد.

در حوزه جمعیت حیات وحش با نقطه مطلوب فاصله داریم

وی با بیان اینکه در حوزه جمعیت حیات وحش با نقطه مطلوب فاصله داریم، یادآور شد: در سه منطقه طارم، ماهنشان و سهرین و فیله خاصه گونه‌های ارزشمندی همچون، کل و بز، قوچ و میش و آهو داریم که به طور میانگین افزایش ۱۲ درصدی در جمعیت این گونه‌ها شاهد بودیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در مورد وضعیت شهرک روی تصریح کرد: نظارت شهرک بخش قابل توجهی از وقت ما را به خود اختصاص می‌دهد و اقدامات زیادی انجام شده که این صنعت در مسیری قرار گیرد که مشکلات آن کمتر شود.

وی یادآور شد: برای زمین‌های این منطقه در سال ۷۴ کاربری شهر سنگ در نظر گرفته شده بود اما مسئولان وقت استان با توجه به وجود خاک معدنی با عیار بالا در معدن انگوران تصور کردند که ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند و تصمیم به استقرار شهرک روی در محل فعلی گرفتند.

یافتیان ادامه داد: در آن زمان محیط زیست اعلام کرده که شهرک روی در محدوده شهر است اما مسئولان استانی با در نظر گرفتن جمیع جوانب تصمیم به استقرار شهرک روی گرفتند.

وی با بیان اینکه اقدامات محیط زیست در خصوص شهرک روی هم ایجابی و هم اقدامات سلبی بوده است، اظهار کرد: امسال ۲۸ مورد اقدام حقوقی برای واحدهایی که تخلف زیست محیطی داشتند انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان، پیگیری ایجاد تصفیه‌خانه، پاک‌تراشی‌های مسیل، پاک تراشی‌هایی اطراف شهرک و عدم توسعه صنعت روی در این شهرک را از جمله تلاش‌های محیط زیست برای حرکت به سمت بهبودی شهرک روی برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه این شهرک باید جابه‌جا شود اما مکان و سازوکار آن نیازمند مطالعه همه جانبه است، عنوان کرد: ابتدا باید باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و حتماً در برنامه کاری استان قرار گیرد و امیدواریم اعتبار مطالعه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شود.

آلایندگی آب توسط صنایع روی را تا مقدار زیادی کنترل کردیم

یافتیان با اشاره به اینکه آلایندگی آب توسط صنایع روی را تا مقدار زیادی کنترل کردیم، خاطرنشان کرد: به دلیل ارزش اقتصادی، پساب تولیدی در چرخه تولید واحدهای صنعتی مورد مصرف قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه لاگون‌ها در فرآیند تولید این واحدهای صنعتی ایزوله نیست و می‌تواند آب‌های زیرزمینی و محیط اطراف را آلوده کند، تصریح کرد: تذکر لازم داده شده که شهرک باید لاگون‌ها را کنترل کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه اکنون پسماند روی توسط واحدهای فعال در به دفن‌گاه سردهات انتقال می‌یابد و اکنون از لحاظ دپو مشکلی وجود ندارد، یادآور شد: مشکل اصلی به دپوی ۹ میلیون پسماند روی در سال‌های گذشته مربوط است که اکنون به مزایده گذاشته شد و اقدامات در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از آلودگی هوا در صنایع روی قابل مدیریت است و بخشی دیگر را نمی‌توان مدیریت کرد، ادامه داد: برخی از واحدها فیلترهایی دارند که آلودگی کنترل می‌شود ولی گاهی از گذرگاه‌های انحرافی شاهد خارج شدن آلاینده‌ها هستیم و در این حوزه نیز مثل همه بخش‌ها متخلف وجود دارد اما کنترل زیادی در این واحدها داریم.

بخش آهک‌زنی از چالش‌های زیست محیطی صنایع روی است

یافتیان بخش آهک‌زنی را از دیگر چالش‌های زیست محیطی صنایع روی دانست و گفت: این کار در دو مرحله ایجاد مشکل زیست محیطی می‌کند و ریزگرد آزاد می‌شود؛ همچنین در مرحله وارد شدن به چرخه با باز شدن ناگهانی دهانه دوباره این ریزگردها آزاد می‌شود که البته چهار واحد پوشش برای این مراحل ایجاد کردند و با اداره صمت مذاکره شده تا سایر واحدها نیز این کار را انجام دهند.

وی افزود: نکته سوم این موضوع است که هر صنعتی که بخش الکترولیز دارد، در مرحله نهایی با محیط‌های اسیدی در ارتباط است و در این مراحل آب با دمای ۵۰ درجه تبخیر و همراه خود اسید را به خارج از سلول الکترولیز انتقال می‌دهد که در حال حاضر استانداردی برای این بخش نداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان داشتن مدیریت ذوب، تمهیدات لازم برای کنترل بخارات اسیدی و پوشش بخش آهک‌زنی را سه مورد مهم برای بهبود وضعیت واحدهای روی دانست.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون مدیریت پسماند ساماندهی پسماندها به عهده تولیدکننده است و پسماند ویژه را باید بی خطرسازی کنند.