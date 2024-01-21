به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار ظهر یکشنبه طی سفر ۲ روزه خود به استان کرمانشاه در بازدید از مرز خسروی و بررسی روند چگونگی صادرات و مشکلات موجود در این مرز، اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز خسروی یکی از بهترین و قدیمی‌ترین مرزهای کشور در حوزه صادرات است در دولت سیزدهم توجه به سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی با محوریت همسایگان مورد توجه است.

وی با تاکید بر اینکه کشور عراق مهمترین طرف تجاری ایران در صادرات و مبادلات است، افزود: در چند وقت اخیر در زمینه مبادلات برنامه ریزی‌های خوبی انجام گرفته و با این وجود امروز در سه مسئله مهم این مرز برای ارتقا، بهبود و تسریع در روند صادرات باید اهتمام جدی ورزید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: طرح جامعیت یکی از مهمترین مباحثی بود که برای مرز خسروی مورد پیگیری قرار گرفت و خواسته ما برای مرز خسروی اجرای این طرح خواهد بود.

کوشش تبار با بیان اینکه تردد و ارباب رجوع بالایی به این مرز مراجعه دارند، خاطر نشان کرد: با توجه به نیاز سنجی‌های انجام گرفته از سوی مسئولان استانی و مدیرکل گمرک یکی از الزامات و نیازهای این مرز تبدیل ساختار گمرک خسروی از اداره به اداره کل است چرا که روزانه در مسیر رفت و برگشت بیش از ۶۰۰ دستگاه کامیون در مرز خسروی تردد دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در حال رقابت با سایر مرزها در تردد و صادرات هستیم برای ما پذیرفته نیست که برخی موانع سدی بر راه ارتقا، پیشرفت و انجام صادرات در زمان مناسب باشد بنابراین یکی دیگر از این اقدامات مهم دیگر که در استان تهران به طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت راه اندازی آزمایشگاه استاندارد برای این مرز است.

کوشش تبار در پایان با تاکید به بکارگیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، عنوان کرد: راه اندازی دستگاه‌های ایکس ری در مرز خسروی یکی از نمونه‌های موفقی بود که پیگیری شده و اکنون در حال رایزنی و هماهنگی برای خریداری این دستگاه‌ها هستیم.