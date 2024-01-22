پویش تغذیه سالم در استان اردبیل آغاز شد

محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای پویش ملی سلامت از اول تا ۱۵ بهمن ماه با هدف اطلاع‌رسانی تغذیه سالم به شهروندان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: امروزه بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون، اختلالات چربی خون، سکته‌ها و سرطان‌ها اصلی‌ترین عوامل مرگ و میر و ناتوانی در جامعه محسوب می‌شود و به همین علت، اصلاح شیوه زندگی به ویژه اتخاذ رژیم غذایی مناسب راهکار اساسی برای مقابله با این بیماری‌ها است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: اصلاح الگوی تغذیه مردم در زمینه مصرف ناکافی میوه و سبزی، مصرف ناکافی لبنیات، مصرف بیش از حد نمک و عادات غلط در استفاده از نمک مانند استفاده از نمکدان سر سفره و پاشیدن نمک قبل از چشیدن غذا ضروری است.

جعفرزاده افزود: عادات غذایی مثل مصرف زیاد روغن، مصرف بیش از حد قند و شکر، مصرف شیرینی و شکلات، نوشابه‌های گازدار و سایر نوشیدنی‌های شیرین، مصرف بیش از حد غذاهای آماده، فاصله گرفتن از غذاهای سنتی و مصرف زیاد غذاهای پر انرژی با ارزش غذایی پایین در جامعه نیازمند اصلاح است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل با توجه به اصلاح الگوی تغذیه مردم خاطرنشان کرد: پویش ملی سلامت با هدف اطلاع رسانی تغذیه سالم و با شعارهای «انتخاب همه نمک کم، اما تصفیه شده یددار» و «از کودکی تا پیری، لبنیات دوست سلامتی» در استان آغاز شده است.