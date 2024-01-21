به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانی‌زاده در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به فناوری‌های نوین مالی و نقش آن در توسعه اینده استان یزد اظهار کرد: فناوری‌های نوین می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های اقتصادی استان کمک کند.

وی با بیان اینکه دیگر با روش‌های سنتی قادر به تامین مالی پروژه‌ها نیستیم، بر اهمیت راه‌اندازی شرکت‌های تامین مالی نوین پروژه‌ها در استان یزد تاکید کرد و افزود: این اقدام می‌تواند موجب رفع نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین مالی پروژه‌های خود به روش‌های غیربانکی و بورسی در استان شود.

لزوم استفاده از روش‌های غیربانکی و بورسی برای تامین نیازهای مالی یزد

دهقانی‌زاده بیان کرد: نیاز بالای مالی واحدهای مختلف در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی ایجاب می‌کند تا از این ظرفیت در استان استفاده وافی و کافی را ببریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با توجه به تخصیص اعتبارات به طرح و پروژه‌های استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند.

دهقانی‌زاده با تاکید بر آماده‌سازی فضای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به واسطه اقدامات زیربنایی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که امکان تکمیل آن در این مقطع زمانی وجود دارد، تصریح کرد: تمرکز بر اولویت‌بندی و تکمیل تعدادی از طرح و پروژه‌های امیدآفرین در شهرستان‌های مختلف می‌تواند زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کند که این مهم باید مدنظر مدیران استانی قرار گیرد.

سالانه بیش از ۲ سانتیمتر در کل پهنه استان یزد فرونشست زمین داریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرونشست زمین در سطح استان بیان کرد: به طور متوسط سالانه بیش از دو سانتیمتر فرونشست در کل پهنه استان یزد داریم که بیشینه آن می‌تواند تا ۱۴ سانتی متر نیز باشد.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اینکه این موضوع می‌تواند چالش برانگیز شده و به زیرساخت‌ها و بافت تاریخی استان آسیب جدی وارد کند، تاکید کرد: نیاز است ظرف مدت زمان کوتاهی نسبت به مطالعه دقیق و عمیق برای شناسایی راهکارهای کاهش فرونشست زمین در استان اقدام شود و نتیجه آن در دستور کار قرار گیرد.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه این چالش در کل کشور وجود دارد و فقط مختص به استان یزد نیست، افزایش صنایع پرآبخواه، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی و تغییرات اقلیم را از جمله عواملی معرفی کرد که در طول زمان باعث ایجاد پدیده فرونشست در کشور شده است.