هشدار سطح زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: فعالیت سامانه بارشی زمان از اواخر وقت سه شنبه تا پایان اواخر وقت چهارشنبه را در استان خواهیم داشت.

وی نوع مخاطره را بارش باران، احتمال رعد و برق، وزش باد گاهی شدید و در برخی مناطق سردسیری و بارش برف و مه در گردنه‌ها دانست.

بهره مند منطقه اثر سامانه را در اکثر مناطق استان دانست و بیان کرد: اثر مخاطره آبگرفتگی موقتی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، اختلال در تردد به سبب بارش و مه و احتمال آسیب به سازه‌های سبک است.

بهره مند گفت: احتمال برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌های مواصلاتی نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان با توصیه برای احتیاط در تردد خودروها به ویژه مسیرهای کوهستانی، تصریح کرد: پرهیز از سفرهای غیر ضروری بویژه در گردنه‌های برف گیر، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از فعالیت‌های عمرانی - آمادگی راهداری جهت برف روبی در گردنه‌ها و نقاط سردسیر را از موارد مورد نیاز دانست.