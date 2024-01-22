اماراتی ها به دنبال تاریخ سازی برابر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در آخرین بازی از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا شامگاه سه شنبه ۳ بهمن به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف تیم صدرنشین گروه C برای حضور در مرحله یک هشتم نهایی مشخص شود. البته هنوز صعود اماراتی‌ها به دور بعد قطعی نشده و اگر آنها بتوانند از ایران امتیاز بگیرند، جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را به دست خواهند آورند.

سایت «alkhaleej» در گزارشی به دیدار شامگاه سه شنبه ایران و امارات پرداخته است. در مطلب این سایت آمده؛ تیم ملی امارات با یک پیروزی برابر هنگ کنگ و یک تساوی برابر فلسطین و با کسب ۴ امتیاز پس از ایران در رده دوم جدول گروه C قرار دارد.

این دیدار فرصتی مناسب برای تاریخ سازی شاگردان پائولو بنتو است، زیرا امارات تاکنون در هیچیک از دیدارهای رسمی موفق به شکست تیم ملی ایران نشده است و آخرین باری که تیم امارات توانست دروازه ایران را باز کند به مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ برمی گردد که «عبدالرحیم جمعه» با گلزنی خود در آن دیدار باعث شد تا ایران نتواند آن بازی را با پیروزی به اتمام برساند و نتیجه مسابقه یک بر یک پایان یافت.

علی مبخوت ۳۳ ساله بهترین گلزن امارات در تاریخ جام ملت‌های آسیا به شمار می‌رود و در غیاب سلطان علی می‌تواند در ترکیب این تیم قرار گیرد. این بازی در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برگزار می‌شود.