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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

یک ایرانی در تیم منتخب دور دوم جام ملت های آسیا

یک ایرانی در تیم منتخب دور دوم جام ملت های آسیا

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در ترکیب تیم منتخب دور دوم مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه یکشنبه یکم بهمن با برگزاری دیدارهای گروه F به پایان رسید و از شامگاه امروز دوشنبه دو بهمن این مسابقات وارد دور سوم و پایانی مرحله گروهی خواهد شد.

به همین جهت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC ترکیب منتخب تیم دور دوم را اعلام کرد که میلاد محمدی از ایران به عنوان بهترین مدافع چپ در این ترکیب قرار گرفت.

ترکیب منتخب دور دوم به شرح زیر است:

خالد عیسی (امارات)، سعود عبدالحمید (عربستان)، احمد الخمیسی (عمان)، جاستین هوبنر (اندونزی)، میلاد محمدی (ایران)، علی مدن (بحرین)، محمد کانو (عربستان)، عباس بیک فایزولیف (ازبکستان)، اکرم عفیف (قطر)، یزان النعیمات (اردن) و ایمن حسین (عراق) یازده بازیکن ترکیب منتخب دور دوم را تشکیل خواهند داد.

یک ایرانی در تیم منتخب دور دوم جام ملت های آسیا

کد مطلب 6001412
بهنام روان پاک

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