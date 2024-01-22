به گزارش خبرنگار مهر، محراب کیانی صبح دوشنبه در نشست سیاسی تیپ عملیاتی امام صادق (ع) با اشاره به مسائل روز در غزه گفت: غزه به خط مقدم و نماد جبهه مقاومت تبدیل شده و این موضوع حمایت همه‌جانبه محور مقاومت را در بر داشته است.

وی حمایت همه‌جانبه محور مقاومت را هشدار صریحی به رژیم اشغالگر قدس مخابره کرده است، افزود: امروز توان مقاومت گسترده‌تر از حد تصور دشمن است و صرفاً در حد بازدارندگی نیست.

مسؤول قرارگاه فضای مجازی سپاه امام صادق (ع) تصریح کرد: جبهه مقاومت هرگز مشت خود را برای دشمن صهیونیستی باز نمی‌کند و راه کنش‌های میدانی و محیطی خود را به صراحت اعلام نخواهد کرد که این یکی از قواعد اصلی نبرد است.

کیانی گفت: جبهه مقاومت یقین دارد که رژیم اشغالگر قدس بازنده این نبرد خواهد بود و فلسطین و نوار غزه، پیروز این معادله قلمداد می‌شوند و در این موضوع کمترین شبهه‌ای وجود ندارد.

وی انتخابات را از موضوعات اصلی و کلیدی کشور دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در فرصت‌ها و دیدارهای مختلف به اهمیت موضوع انتخابات در سال جاری و مشارکت در آن تأکید دارند.

کیانی با بیان اینکه دشمن برای انتخابات کار کرده و برای کاهش مشارکت مردم تلاش می‌کند، افزود: حضور پرشور مردم می‌تواند موجب وحدت، انسجام و قدرت ملی شود و رهبر معظم انقلاب فرمودند همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم در انتخابات، ادامه داد: باید بدانیم که هرکسی مردم را از انتخابات دلسرد کند به ضرر کشور خواهد بود چون انتخابات پایه تحول و راه حل مشکلات است.

به گفته وی؛ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اساس موجودیت نظام است لذا باید همه همراهی کنیم و در محافل مختلف دستاوردهای نظام و اقدامات دولت سیزدهم برای مردم بازگو شود.

مسؤول قرارگاه فضای مجازی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تأکید کرد: در عرصه انتخابات همگان باید پای کار بیایند و برای انتخابات پرشور در میدان حضور داشته باشند.