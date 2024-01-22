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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

به مناسبت میلاد امام جواد(ع) و اعیاد رجب؛

حرم‌های مطهر عتبات عالیات در عراق گل آرایی شد

حرم‌های مطهر عتبات عالیات در عراق گل آرایی شد

در ایام شادی مؤمنان، محبین اهل بیت عصمت و طهارت اقدام به گل آرایی و تزئین حرم های مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امام زادگان شریف در کشور عراق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای شادی مؤمنان، ده‌ها هزار شاخه گل اهدایی از سرتاسر میهن اسلامی به عشق و همت خیرین و باغداران و اتحادیه گل و گیاه و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و محبین اهل بیت عصمت و طهارت به پشتیبانی یگان ترابری آجا و سامانه هوایی شرکتهای معراج و کاسپین با طراحی و برنامه ریزی قرارگاه جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اعیاد مبارک رجب، ولادت با سر سعادت امام جواد علیه السلام و ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام اقدام به گل آرایی و تزئین حرم های مطهر ۶ امام معصوم و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امام زادگان شریف در کشور عراق نمودند.

این اقدام باشکوه با حمایت و پشتیبانی عتبه علویه و تولیت آستان مقدسه حرم شریف امیرالمومنین علی علیه السلام در کشور عراق صورت پذیرفت.

کد مطلب 6001240
فاطمه علی آبادی

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