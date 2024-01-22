دانش آموزان قرآن را چراغ راه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در جمع دانش آموزان مدرسه مرشد که به دلیل اجرای برنامه های قرآنی مورد تجلیل رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، اظهار کرد: علاقه و عشق امام و رهبری به جوانان مثال زدنی بود و همواره برای سعادت، بصیرت و پیشرفت جوانان دغدغه داشتند.

وی با اشاره به سبک زندگی سلطه گران که همواره به دنبال حاکمیت خود و عقب نگه داشتن سایر ملت‌ها به ویژه مردم مسلمان هستند، افزود: آنها کاری کردند که واژه «ما می توانیم» برای مردم ما بی معنا باشد و همواره خود را وابسته به غرب بدانند.

ناصری با بیان اینکه این سبک زندگی سلطه آور است، عنوان کرد: ما باید سبک زندگی خود را بر اساس هدف زندگی که همان تعالی و کمال الهی است، تعریف کنیم.

امام جمعه یزد تصریح کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها این همه کشتار در کشورهای مختلف از جمله فلسطین و بحرین و ... انجام می دهند تا خود بر جهان تسلط داشته باشند و این جنایات همه به خاطر قدرت طلبی و روحیه استعمارگری آنهاست.

وی افزود: آنها از دین به ویژه اسلام واقعی هراس دارند و به همین دلیل نیز با مسلمانان سر جنگ دارند و جنایاتی نظیر جنایات غزه علیه مسلمانان رقم می زنند.

ناصری ادامه داد: انسانها و حقایق انسانیت برای اینها ارزش ندارد و علت اصلی آن این است که اینها هدف زندگی را گم کرده اند و از حکمت حیات خود غافل هستند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد گفت: این همه عظمت در جهان آفرینش وجود دارد که همه اینها هدف دارد و خدا در قرآن گفته که آسمان و زمین و آنچه که در آسمان و زمین وجود دارد، برای انسان خلق کرده ام و خلقت انسان نیز با هدف رسیدن به جایگاه والای انسانی انجام شده است.

وی عنوان کرد: خدا می خواهد که بندگان او برایش بندگی کنند و جانشین او در زمین باشیم بنابراین باید در کمال ارزش ها و خوبی ها باشیم و صفات الهی را در خود متبلور کنیم.

ناصری ادامه داد: غربی ها، عقب ماندگی و بردگی و پسرفت ما را می خواهند اما بر خلاف آنها، خدا می خواهد که ما دارای عزت و اقتدار و پیشرفت باشیم.

وی با بیان اینکه هدف زندگی انسان در قرآن گردآوری شده است، افزود: اگر از کتاب خدا به عنوان راهنما و نقشه زندگی استفاده کنیم، به مقام والای انسانی خواهیم رسید.

امام جمعه یزد تاکید کرد: انقلاب ما در مسیر رسیدن به تعالی به پیروزی رسید و اکنون که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب قرار گرفته ایم، باید بیش از هر زمان دیگری قدردان انقلابی باشیم که ما را در مسیر پیشرفت و تعالی و رسیدن به کمال الهی قرار داده است.

ناصری ادامه داد: گرچه دشمنان ما تلاش های بسیاری انجام می دهند، اما بر اساس آیات الهی، اگر استقامت داشته باشیم، در برابر همه دشمنان پیروز خواهیم شد اما باید علاوه بر استقامت، قرآن را نیز چراغ راه خود قرار دهیم.

وی بیان کرد: نوجوانان ما امروز باید در مدارس قرآن را به خوبی بشناسند و با آن مأنوس شوند و آن را چراغ راه خود قرار دهند.

امام جمعه یزد در مورد حضور در مدرسه شهید مرشد نیز اظهار کرد: همواره تاکید داشته ام که قرآن را به عنوان کلام خدا و کلام هدایت به مدارس بیاوریم و بین دانش آموزان و قرآن انس ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در برخی مدارس استان برنامه های قرآنی خوبی برگزار شده است، افزود: مدرسه شهید مرشد در این زمینه اقدامات زیبایی انجام داده که امیدواریم همه دانش آموزان ما با قرآن مأنوس باشند زیرا قرآن چراغ راه بشریت است.