به گزارش خبرنگار مهر، نقی سیاهکالی مرادی صبح دوشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل با مدیران و رؤسای نواحی و مناطق استا قزوین با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات اظهار کرد: حضور در انتخابات از چندین جهت حائز اهمیت است و این حضور جلوی سوءاستفاده دشمن را خواهد گرفت.

وی افزود: دانش آموز باید به این دانش برسد که به لحاظ اعتقادی یک امر واجب شرعی است و از بعد جهانی یکی از بهترین اشکال مردم سالاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب در وسط کارزار بوده است و یکی از اساسی‌ترین پایه‌های برگزاری انتخابات نظام تعلیم و تربیت بوده است.

وی عنوان کرد: باید تمامی امکانات در راستای اجرای هرچه بهتر انتخابات قرار گیرد.

سیاهکالی مرادی در رابطه با افزایش مشارکت در انتخابات نیز گفت: یکی از گروه‌های هدف ما رأی اولی‌ها هستند که در این راستا باید کار فرهنگی انجام دهیم و یکی از پیشنهادات بنده این است که از آنان به عنوان عوامل اجرایی صندوق‌های رأی استفاده شود.

وی با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر تاکید کرد: چهارشنبه یازدهم بهمن ماه زنگ انقلاب در تمامی مدارس استان نواخته خواهد شد و لازم است برنامه‌های متنوع و ویژه از جمله اجرای سرود همگانی برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیش بینی و اجرا شود.

وی در پایان با اشاره به رسیدگی به اعتراض فرهنگیان در رابطه با رتبه بندی یادآور شد: اعتراض ۶۰ درصد فرهنگیانی که به رتبه بندی اعتراض داشتند رسیدگی و به افزایش رتبه منتهی شد.