  1. سلامت
  2. درمان
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

رییس مرکز قلب تهران خبر داد؛

پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده

پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده

رییس بیمارستان مرکز قلب تهران، از راه اندازی نرم افزار قلب سالم به منظور اعلام ریسک بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی واشقانی فراهانی گفت: امکانات و تجهیزات پیشرفته و دانش به روز در مرکز قلب تهران، همپای بهترین بیمارستان‌های دنیا است.

وی با اشاره به بار بالای مراجعات بیماران به مرکز قلب تهران از سراسر کشور، افزود: در این بیمارستان توجه ویژه و خاص به امر پیشگیری شده و همین امر، سبب کاهش بار مراجعات، درمان‌های پرهزینه و پر ریسک می‌شود.

فراهانی ادامه داد: در همین راستا در دپارتمان پیشگیری مرکز قلب تهران، نرم افزار قلب سالم طراحی شده که به فرد ریسک ابتلاء در ۱۰ سال آینده را اعلام و پس از آن توصیه‌ها و آموزش‌های لازم را با توجه به شرایط جسمی و نتیجه غربالگری، ارائه می‌کند.

وی همچنین از برنامه ریزی ۴۰ ساعت آموزش ویژه پزشک عمومی، مراقب سلامت و بهورز در دپارتمان پیشگیری مرکز قلب تهران خبر داد

کد مطلب 6001375
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها