پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی واشقانی فراهانی گفت: امکانات و تجهیزات پیشرفته و دانش به روز در مرکز قلب تهران، همپای بهترین بیمارستانهای دنیا است.
وی با اشاره به بار بالای مراجعات بیماران به مرکز قلب تهران از سراسر کشور، افزود: در این بیمارستان توجه ویژه و خاص به امر پیشگیری شده و همین امر، سبب کاهش بار مراجعات، درمانهای پرهزینه و پر ریسک میشود.
فراهانی ادامه داد: در همین راستا در دپارتمان پیشگیری مرکز قلب تهران، نرم افزار قلب سالم طراحی شده که به فرد ریسک ابتلاء در ۱۰ سال آینده را اعلام و پس از آن توصیهها و آموزشهای لازم را با توجه به شرایط جسمی و نتیجه غربالگری، ارائه میکند.
وی همچنین از برنامه ریزی ۴۰ ساعت آموزش ویژه پزشک عمومی، مراقب سلامت و بهورز در دپارتمان پیشگیری مرکز قلب تهران خبر داد
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