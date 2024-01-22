ارز چندنرخی، منشأ بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار کرد: منشأ بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در تجارت، ارز چند نرخی است. بسیاری از شرکت‌های فعال در یک صنعت صرفاً به خاطر استفاده از منافع ارزی وارد آن حوزه شده‌اند.

وی افزود: باید شرکت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی حضور پیدا کرده و به رقابت بپردازند و رشد صنعتی پایدار و صادرات محور باید به محوری در سنجش شرکت‌های برتر تبدیل شود.

علی آبادی ادامه داد: در گذشته در مجموعه‌ای که فعال بودم مواد اولیه را ۴۰ دلار خریداری می‌کردیم و در هر کیلو ۴۰ هزار دلار فروش می‌رفت که نشاندهنده ارزش افزوده بالای آن حوزه بود.

وی تصریح کرد: مسولیت‌پذیری یکی از شاخص‌های پیشنهادی اهل فن برای سنجش شرکت‌هاست. بخشی از درآمد شرکت‌ها باید صرف توسعه منطقه استقرار آن شرکت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: یکی از مشکلات کشور نرخ تشکیل سرمایه است. در لایحه بودجه نکته‌ای گنجانده شده که فرصت تشکیل سرمایه را از ما می‌گیرد.

علی آبادی با اشاره به اینکه امروز فناوری خودروهای احتراقی را نباید به مفت هم خریداری کرد، تصریح کرد: مرکز دیده‌بانی در ایمیدرو با هدف سنجش استعدادهای هر منطقه در راستای توسعه کسب و کار ایجاد شود.

وی با بیان اینکه باید جدی‌تر به توسعه کشور مبتنی بر صنعت فکر کنیم، تاکید کرد: باید به سمت صنعتی شدن صنایع حرکت کرد؛ اکنون آب گران‌قیمت را به صنایع کشور می‌دهیم و یا از پساب به صنایع اختصاص می‌دهیم.

وزیر صمت افزود: توسعه صنعتی ما بیشتر در قالب اقدامات فرصت‌طلبانه اتفاق افتاده است به همین جهت معمولاً شاهد ورود فناوری‌هایی هستیم که عمرشان تمام شده است.

وی تاکید کرد: اعتقاد ندارم که همه شرکت‌های نیمه‌تعطیل باید احیا شود؛ چراکه عمر یک‌سری از فنّاوری‌ها تمام شده و زیرساخت‌های آن نیست؛ ضمن اینکه هزینه‌های حمل بیشتر از هزینه‌های تولید است. از این رو در سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید رصد فناوری‌ها مورد توجه قرار گیرد و صلاحیت‌سنجی فناوری‌ها صورت گیرد.