برگزاری نشست مشترک سفرای کشورهای «آسه آن» با صفری

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای کشورهای عضو اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا (آسه ان) با صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه پیرامون همکاریهای دوجانبه با اتحادیه آسه آن و کشورهای عضو آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

صفری در این نشست مشترک ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسه آن، از حمایت کشورهای عضو اتحادیه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری آسه آن تقدیر و خواستار حمایت کامل و همه جانبه کشورهای عضو مبنی بر درخواست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک گفتگوی آسه آن شد.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه خاطر نشان ساخت جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، حمل و نقل، فناوری‌های نوین دارد و آماده هرگونه توسعه همکاری در این بخشها با کشورهای عضو آسه آن می‌باشد.



صفری با تاکید بر تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی، آمادگی کشورمان را برای بکارگیری شیوه‌های مختلف از جمله تجارت تهاتری مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه بویژه مسیر شمال - جنوب از سفرای آسه آن دعوت کرد تا با سفر به مناطقی همچون چابهار از نزدیک با امکانات موجود آشنا شوند.

در این نشست سفرای مقیم آسه ان در ایران با اشاره به ظرفیت‌های فوق العاده اقتصادی و تجاری ایران در منطقه و اعلام آمادگی برای بسط و توسعه همکاری با کشورمان، این نشست را فرصت مناسبی برای تبادل نظر و گفتگو دانستند و بر تقویت هر چه بیشتر همکاریها در زمینه‌های مختلف تاکید و به منظور آشنایی بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بندر چابهار جهت بازدید از این بندر اعلام آمادگی کردند.

اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، برونئی دارالسلام، ویتنام، لائوس، میانمار، سنگاپور و کامبوج، ده عضو کشورهای آسه آن محسوب می‌شوند.