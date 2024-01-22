به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی در اولین جلسه شورایعالی ورزش و تربیت بدنی که پیش از ظهر امروز دوشنبه به ریاست رییس جمهور در ساختمان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، فلسفه تشکیل این شورا را همافزایی توان و امکانات همه دستگاههایی که در حوزه ورزش مأموریت، مسئولیت و ظرفیت دارند دانست و تصریح کرد: مسئولیت اصلی ورزش در کشور بر عهده وزارت ورزش است، اما دستگاههای مختلفی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیروهای مسلح که ظرفیتهای ورزشی بسیار خوبی دارند که لازم است برای استفاده مناسبتر از این ظرفیتها هماهنگیهایی میان این دستگاهها ایجاد شود.
رییس جمهور با اشاره به سیاست محوری دولت مردمی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیتهای دستگاهها، نهادها و سازمانهای مردم نهاد، به ویژه خیرین علاقمند به ساخت و تکمیل پروژههای ورزشی، تدوین دقیق مقدمات حقوقی همکاری با دستگاههای مختلف در زمینه تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمه تمام ورزشی را ضروری دانست و اظهار داشت: در زمینه واگذاری امکانات ورزشی نیز باید استانداردهایی تدوین شود تا به عنوان مثال مراکز ورزشی در روستاها و شهرهای کوچک به مدارس واگذار شوند، تا بهرهوری آنها بالاتر برود.
استفاده از منابع مولدسازی و نیز واگذاری پروژههای ورزشی ملی به استانها از دیگر توصیههای رییس جمهور بود.
رییس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به زمانبندی در تدوین سند آمایش سرزمینی ورزش برای تحقق عدالت ورزشی در کشور، وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به جمعآوری اطلاعات و تدوین این سند اقدام کند.
رییسی همچنین توجه به افزایش بهرهوری به عنوان یکی از کارویژههای شورایعالی ورزش و تربیت بدنی را یادآور شد و بر ضرورت تجمیع و استفاده بهینه از امکانات، ظرفیتها و اماکن ورزشی سازمانها و نهادهای مختلف به منظور افزایش بهرهوری و صرفهجویی در بودجه و اعتبارات کشور تأکید کرد.
رییس جمهور ورزش را مسئلهای مهم و موثر در ارتقای نشاط، مشارکت، امید و سرمایه اجتماعی دانست و گفت: هر قدر سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ورزش از جمله ورزش حرفهای، همگانی، قهرمانی، تربیتی و ورزش بانوان و نوجوانان افزایش یابد، هزینههای درمانی و سلامت و آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، افسردگی و آسیبهای ناشی از کمتحرکی کاهش خواهد یافت.
رییسی همچنین بر اهمیت ساعات ورزش در مدارس تاکید کرد و افزود: ساعات ورزش مدارس باید به مربیان واقعی ورزشی سپرده شود و ورزش در مدارس به هیچ وجه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد. توجه به ساعات ورزش در مدارس توأمان به ارتقای سلامت و نشاط کودکان و نوجوانان، شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی آنها و ایجاد نشاط و انگیزه مضاعف برای حضور در مدرسه کمک میکند.
رییس جمهور در ابتدای این جلسه از وزیر و مسئولان و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، سجادی وزیر سابق ورزش و نیز همه دستاندرکارانی که برای توسعه و تقویت در کشور تلاش میکنند قدردانی کرد.
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