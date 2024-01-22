به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید «ابراهیم رییسی» رییس جمهور به دعوت همتای ترکیهای خود و به منظور انجام سفر رسمی، روز چهارشنبه در رأس یک هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا پایتخت ترکیه خواهد شد.
رییسی در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی آقای «رجب طیب اردوغان»، با وی ملاقاتی خصوصی خواهد داشت و سپس هشتمین نشست شورایعالی همکاریهای ایران و ترکیه به ریاست دو رییس جمهور برگزار میشود.
پس از آن رؤسای جمهور در نشست مطبوعاتی نتایج رایزنیهای خود را با حضور رسانهها تشریح خواهند کرد.
همچنین در جریان این سفر دو رییس جمهور در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی ایران و ترکیه حضور خواهند یافت و رییسی با ایرانیان مقیم این کشور نیز دیدار میکند.
گفتنی است، هفتمین نشست شورایعالی همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه سهشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ (https://president.ir/fa/138075) و در جریان سفر رسمی رییس جمهور ترکیه به تهران برگزار شد که دو طرف در این نشست بر توسعه مناسبات و ارتقای روابط در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی توافق کردند.
این سفر قرار بود پنجشنبه ۱۵ دی برگزار شود که به دلیل وقوع جنایت تروریستی در کرمان به تعویق افتاد.
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