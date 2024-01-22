آمادگی اساتید بسیجی جهت ادامه راه سرخ شهیدان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، در پی شهادت پنج مستشار نظامی کشورمان در سوریه، محمدرضا مردانی رییس سازمان بسیج اساتید کشور در پیامی به سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نوشت: از آن فرمانده رشید سپاه اسلام انتظار داریم تا با پاسخی سخت و کوبنده به رژیم تروریستی و نسل کش صهیونیستی موجبات انتقام خون این شهدای عزیز را فراهم سازید.

متن این پیام به شرح زیر است:

«با احترام شهادت پنج تن ازمجاهدان خستگی ناپذیر جبهه مقاومت و شاگردان مکتب حاج قاسم بدست رژیم کودک‌کش صهیونیستی که به مصداق آیه شریفه «وَ مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن ینَتظر وَ مَا بَدَّلوُا تَبدِیلا» بر سر پیمان خویش با خالق هستی صادقانه ایستاده و رستگار شدند، را محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و نایب برحقش حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض کرده و از پیشگاه پروردگار متعال علو درجات درعالم عند ربهم یرزقون برایشان مسالت دارم.

بدون شک جنایات ددمنشانه رژیم کودک کش صهیونیستی بیانگر ضربه کاری محور مقاومت به مراکز جاسوسی موساد و پیاده نظام آنان و شکست پی درپی در میدان مقابله با مردم مقاوم غزه و گروه های جهادی در سرزمین های اشغالی است.

اینجانب به نیابت از نهضت استادی بسیج و جامعه نخبگی و دانشگاهی و انقلابی کشور ضمن محکوم کردن این اقدام رذیلانه، آمادگی خانواده بزرگ استادان بسیجی را جهت ادامه راه سرخ شهیدان مقاومت در جای جای کره خاکی بویژه در راه آزادی قدس شریف و دفاع از حریم آل الله ذیل فرمان فرماندهی معظم کل قوا(حفظه الله التعالی) اعلامی می دارم. از آن فرمانده رشید سپاه اسلام انتظار داریم تا با پاسخی سخت و کوبنده به رژیم تروریستی و نسل کش صهیونیستی موجبات انتقام خون این شهدای عزیز را فراهم سازید.

در خاتمه ضمن آرزوی سلامتی و پیروزی برای کلیه مدافعان، مجاهدان و دلیرمردان محور مقاومت، به گروه های جهادی حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و همه مجاهدان عالم درود می فرستیم.»