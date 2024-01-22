به گزارش خبرنگار مهر، کلامالله صفری عصر دوشنبه در جشن تکلیف دانشآموزان مدارس غیردولتی و هیأت امنایی در حسینیه ثارالله اردبیل، اظهار کرد: امروز ۲ هزار دانشآموز دختر نواحی یک و ۲ اردبیل در حسینیه ثارالله گرد هم آمدند تا با شنیدن پیامها و سخنان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل آغازین روز سن تکلیف خود و انجام فرایض الهی را جشن بگیرند.
وی تصریح کرد: در سطح استان در سال تحصیلی جاری برای ۱۲ هزار دانشآموز دختر و پسر جشن تکلیف برگزار خواهد شد که عمده آنها در ایام دهه فجر برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: همزمان با سالروز ولادت جوادالائمه (ع) این جشن برای دختران ۹ ساله برگزار شد تا از امروز وارد انجام تکالیف الهی شده و بتوانند با معبود خود راز و نیاز کنند.
صفری یکی از رویکردهای اصلی نظام تعلیم و تربیت را برگزاری برنامههای فرهنگی و تربیتی در مدارس با همراهی اولیای دانشآموزان و ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در تفهیم آموزههای دینی اعلام کرد و افزود: همکاران ما تلاش میکنند تا در واحدهای آموزشی با برگزاری نماز جماعت دانشآموزان را با شور و اشتیاق خاص در فضای معنوی عبادت الهی قرار داده که انتظار میرود در این زمینه اولیای دانشآموزان نیز مشوق و همراه ما باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در مسیر تربیت نسل آینده باید با هوشیاری و دقت بیشتر تلاش کنیم تا زمینه انحراف و کجرویها به حداقل رسیده و امکان آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان را با طعم عبادت و انجام مناسک معنوی آماده و مهیا کنیم.
صفری اضافه کرد: آموزش و پرورش تلاش میکند تا در طول سال تحصیلی با همراهی مربیان پرورشی در این زمینه کلاسها و دورههای آموزشی را برگزار کرده و همه مربیان و فعالان این عرصه بیشتر با مفاهیم و مبانی مورد نیاز نسل امروز آشنا شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرود و شعرخوانی شده و دانشآموزانی که به سن تکلیف رسیدند، هدایایی را از دست مربیان و اولیای خود دریافت کردند.
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