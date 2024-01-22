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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۳۴ مسجد استان کرمانشاه

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۳۴ مسجد استان کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۳۴ مسجد استان خبر داد.

عباس سروری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در ایام‌البیض (نیمه ماه رجب) طبق سنوات هر ساله در مساجد کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: اعتکاف در مساجد مشخص شده پس از ثبت نام معتکفان از روز ۵ شنبه ۵ بهمن ماه آغاز می‌شود و تا غروب ۷ بهمن ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته در ۳۴ مسجد در استان کرمانشاه در مجموع مراسم معنوی اعتکاف برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال در زندان دیزل آباد کرمانشاه هم برنامه اعتکاف برگزار خواهد شد و این برنامه ویژه زندانیان خواهد بود.

سروری خاطرنشان کرد: بیش از ۳ هزار نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف در استان کرمانشاه ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 6001954

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