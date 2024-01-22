لاوروف: روسیه آماده مذاکره درباره اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: حمایت‌های غرب از کی‌یف جستجوی راه‌های حل و فصل مسالمت آمیز بحران در اوکراین را پیچیده کرده است. کی یف به طور عمد به اهداف غیرنظامی حمله می‌کند.

«سرگئی لاوروف» در ادامه افزود: کی یف برخی از سلاح‌های غربی را در بازار سیاه دوباره می فروشد. تصور اینکه پایتخت‌ های غربی از این موضو ع بی خبر باشند، سخت است. اگر کی یف دست از ستیز بردارد، جان صدها هزار نفر که اوکراین سعی دارد آنها را جمع کرده و بفرستد تا برای منافع غرب بمیرند، نجات خواهد داد.

وزیر خارجه روسیه در نشست مذکور ادامه داد: ایالات متحده قاطعانه هرگونه تلاش برای انجام تحقیقات صادقانه در مورد انفجارهای نورد استریم را مسدود می‌کند.

این مقام روسیه اضافه کرد: فرمول صلح زلنسکی راهی است به ناکجاآباد. هرچه آمریکا و اتحادیه اروپا زودتر متوجه این موضوع شوند، بهتر است. این نبرد برای آمریکا همانند پروژه‌ای پرسود است. ایالات متحده با تسلیحات خود توپخانه های خالی اروپا را پر می‌ کند و کشورهای اروپایی را مجبور می‌ کند تا پول آن را فراهم کنند. درگیری اوکراین به شدت کشورهای اروپایی را تضعیف کرده است.

لاوروف افزود: روسیه آماده مذاکره در مورد اوکراین است؛ اما نه در مورد چگونگی حفظ سران فعلی کی یف در قدرت.

وزیر خارجه روسیه سپس اتهامات درباره قصد روسیه برای حمله به دیگر کشورها را داستان‌هایی برای «اخاذی» از سایر کشورها با هدف کمک به اوکراین توصیف کرد.