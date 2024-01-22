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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰

«ایشا» در سراسر انگلستان/ از خاموشی گسترده تا لغو فراگیر پروازها

«ایشا» در سراسر انگلستان/ از خاموشی گسترده تا لغو فراگیر پروازها

به دنبال وقوع طوفان «ایشا» در انگلیس، خاموشی‌های گسترده این کشور را فراگرفت و پروازهای زیادی هم لغو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شبکه ریلی انگلیس امروز دوشنبه پس از وقوع طوفان «ایشا» (Isha) در این کشور دچار اختلال شد، پروازها لغو شدند و هزاران خانه بدون برق مانده اند.

به گزارش رویترز، اسکاتلند بدترین ضربه را دید؛ زیرا تندبادهای بیش از ۹۰ مایل در ساعت (۱۴۴ کیلومتر در ساعت) منجر به لغو کلیه خدمات ریلی شد.

همچنین، ده‌ها پرواز از فرودگاه‌های ادینبورگ و گلاسکو نیز لغو شد. قطارها در برخی از بخش‌های جنوب انگلستان از جمله خدمات میان شهر لندن تا فرودگاه گاتویک تحت تأثیر قرار گرفتند.

در همین رابطه، شبکه برق بریتانیا اعلام کرد که حدود ۴۵ هزار خانه در ایرلند شمالی بدون برق باقی ماندند.

«ایشا» در سراسر انگلستان/ از خاموشی گسترده تا لغو فراگیر پروازها

«ایشا» در سراسر انگلستان/ از خاموشی گسترده تا لغو فراگیر پروازها

«ایشا» در سراسر انگلستان/ از خاموشی گسترده تا لغو فراگیر پروازها

کد مطلب 6001967

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