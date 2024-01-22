جشن آزادسازی ۲۴ زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو عصر دوشنبه در مراسم جشن آزادسازی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد که به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر در اردبیل برگزار شد، با قدردانی از جامعه خیران کارکنان بانک ملت در کمک به آزادی زندانیان، اظهار کرد: امروز ۲۴ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد با مبلغ محکومیت ۴۷ میلیارد تومان با کمک کارکنان خیر بانک، اعطای تسهیلات بانکی، کمک قضات استان از طریق اعسار و تقسیط و گذشت خود شکات از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی با قدردانی از خیران استان و با اعلام اینکه خوشبختانه تغییر نگاه فرهنگی خوبی برای کمک به زندانیان در جامعه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: فقط در یک مورد خیری مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان هزینه احسان و نذورات مجلس ترحیم را به ستاد دیه استان برای آزادی زندانیان اهدا کرده که این اقدام بسیار تحسین برانگیز بوده و جای بسی قدردانی دارد.

رئیس هیأت مدیره ستاد دیه استان با ارائه گزارشی از آمار عملکرد ستاد دیه استان گفت: علی‎‌رغم اینکه در سال‌جاری حدود ۲۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند ولی هم اکنون بیش از ۳۰۰ نفر محکوم مالی در زندان‌های استان محبوس هستند که چشم انتظار کمک و مساعدت مردم ولایی و خیر استان برای آزادی از زندان هستند.