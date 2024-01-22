کمک مرکز افق امامزادگان و بقاع متبرکه یزد به آزادی زندانی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد با سعادت جوادالائمه امام محمد نقی(ع)، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با همراهی مدیر اجرایی امامزاده جعفر و دبیر برنامه شمیم خدمت با حضور در دفتر ستاد دیه استان مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان را برای آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کردند.

حجت الاسلام مجید کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت جوادالائمه در زمینه این اقدام خداپسندانه گفت: این مبلغ از میلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا(س) تا میلاد امام محمد نقی(ع) توسط خیرین و آستان مقدس امامزاده جعفر(ع)، امامزاده سید تاج الدین معروف به سید پنهان، امامزاده سید صحرا و امامزاده سید نصرالله برای آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا شد.

وی عنوان کرد: امامزاده‌ها همیشه در هر موردی تکیه گاه مردم و پناهگاه مردم بودند و مردم برای حل مشکلات به آنها تمسک می‌جویند که در این نوبت تصمیم گرفته شد تا مبلغی برای آزادی یک زندانی غیر بزهکار که از سر بدهکاری در زندان است، اهدا شد.